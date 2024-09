Mutlu olmak ve iyi hissetmek için odaklanmamız gereken şeyler para ve başarı mı? Bilim bunun tam aksini iddia ediyor! Bu içerikte, bu konuda yapılmış çarpıcı araştırmanın sonuçlarını paylaşıyoruz.

2022 yılında yayımlanan “A Meta-Analysis of the Dark Side of the American Dream: Evidence for the Universal Wellness Costs of Prioritizing Extrinsic over Intrinsic Goals” (Amerikan Rüyasının Karanlık Tarafının Meta-Analizi: Dışsal Hedefleri İçsel Hedeflerden Önce Tutmanın Evrensel Sağlık Maliyetlerine Dair Kanıtlar) isimli güncel bir araştırma, kişisel gelişimimiz ile ilgili önemli sonuçlara ulaştı.

Araştırma, insanların öncelik verdikleri içsel (kişisel gelişim, ilişkiler, topluma katkı) ve dışsal (zenginlik, şöhret, güzellik) hedeflerin kişilerin gelişimi ve mutluluğu üzerindeki etkisini tespit etmeyi amaçlıyor.

Bulgulara geçmeden önce metodolojiyi inceleyelim.

Bir meta-analiz olan bu araştırma, toplamda 105 çalışma üzerine yapılıyor.

Araştırmaya dahil edilen diğer çalışmalarınsa toplamda 70.110 katılımcıya sahip bir örneklemi barındırdığı ifade ediliyor.

Bu doğrultuda çalışma, içsel hedefler (kişisel gelişim, ilişkiler, sağlık gibi), dışsal hedefler (zenginlik, şöhret, görünüm gibi), refah (mutluluk, yaşam memnuniyeti) ve mutsuzluk (kaygı, depresyon) gibi değişkenlerin ilişkisini inceliyor.

Peki bulguları neyi işaret ediyor? İçsel hedefler mutluluk üzerinde çok daha etkili!

Araştırma sonuçlarına göre, kişisel gelişim, ilişkiler, sağlık gibi içsel hedefler, bireylerin mutluluğu üzerinde etkili.

Başka bir deyişle, kişisel gelişim ve ilişkilere yönelik hedeflerin bireylerin temel psikolojik ihtiyaçlarını tatmin ederek genel mutluluk düzeyini arttırdığı belirtiliyor.

Dışsal hedeflerin ise mutluluk konusunda aynı etkiye sahip olmadığı tespit ediliyor.

Yani, zenginlik ve şöhret gibi dışsal hedeflerin genel mutluluğa pek fazla katkıda bulunmadığı sonucuna ulaşılıyor.

Aksine, dışsal hedeflerin ön planda olduğu durumlarda mutluluk ve kişisel gelişim gibi konularda düşüş gözlemleniyor.

Araştırmacılar bu durumu, kişilerin hayatında zenginlik veya şöhret gibi dışsal hedeflerin baskın hâle gelmesinin mutluluk seviyesini ciddi şekilde azaltması şeklinde yorumluyor.

Ayrıca, yaşın da kişisel gelişim ve mutluluk üzerinde etkisi olduğu, yaş arttıkça içsel hedeflerin kişisel iyi oluşumuz ile ilgili olumlu etkisinin arttığı gözlemleniyor.

Gelir düzeyi açısındansa, düşük sosyoekonomik statüye sahip bireylerde dışsal hedeflerin olumsuz etkisinin daha fazla hissedildiği belirtiliyor.

Yani, zenginlik gibi dışsal hedefler, özellikle bu hedeflere ulaşmanın zor olduğu sosyoekonomik düzeylerde, mutsuzluğu daha da arttırıyor.

Özetle, söz konusu araştırma kişilerin kişisel gelişim, ilişkiler, sağlık gibi içsel hedeflerinin mutluluk ve yaşam memnuniyeti üzerindeki çarpıcı etkisi kanıtlanıyor.

Tabii her bilimsel araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da bazı kısıtları olabileceğini ve kendi örneklemi kapsamında genelleştirmenin doğru olacağını hatırlatarak içeriğimizi noktalayalım.

