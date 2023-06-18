Tropikal bir meyve olsa bile özellikle son yıllarda ülkemizde de bol bol yetiştirildiği için her gün gönlümüzce yiyebildiğimiz muz, yalnızca lezzetli değil aynı zamanda gerçek bir şifa kaynağı. Gelin muzun faydalarına yakından bakalım ve yediğimizde vücudumuza sağladığı mucizevi yararları görelim.

Eğer X kuşağındansanız eminiz her muz yediğinizde gözünüzden bir damla yaş akıyordur çünkü tropikal bir meyve olduğu için bir zamanlar milletimiz için lüks bir gıdaydı. Neyse ki özellikle son yıllarda ülkemizde de muz tarımı yapılmaya başladı ve bu leziz meyveye her gün ulaşabilir hale geldik. Sık sık muz yemeyen biriyseniz neler kaçırdığınızın farkında bile değilsiniz.

Elbette muz pek çok kişi için dünyanın en lezzetli meyvelerinden bir tanesi olduğu için vazgeçilmezdir ama tek özelliği lezzetli olması değil. Muz aynı zamanda gerçek bir şifa kaynağı. Kalp sağlığımıza iyi geliyor, kilo vermemize yardımcı oluyor, sindirim sistemimizi düzenliyor ve daha neler neler. En iyisi gelin muzun faydalarına yakından bakalım ve pek yok ama çok yerseniz ortaya çıkabilecek olası zararlarını görelim.

Öncelikle muzun besin değerine bakarak başlayalım:

126 gramlık orta boy bir muz 112 kaloridir. İçinde hiç yağ yoktur. 1 gram proteine, 29 gram karbonhidrata, 3 gram life sahiptir. Orta boy b,r muz yerseniz günlük almanız gereken; C vitaminin yüzde 12’sini, folatın yüzde 6’sını, niasinin yüzde 5’ini, bakırın yüzde 11’ini, potasyumun yüzde 10’unu ve magnezyumun yüzde 8’ini almış olursunuz.

Peki her gün muz yenir mi, günde kaç tane muz yenir?

Eğer orta boy bir muzdan bahsediyorsak evet, her gün muz yiyebilirsiniz. Günde kaç tane muz yenebileceği ise kişiye göre değişiklik gösterse de sağlıklı bir kişinin günde iki tane orta boy muz yemesinde bir sakınca yoktur. Herhangi bir hastalığınız ya da özel bir sağlık durumunuz varsa yine de doktorunuza danışmanız da yarar var.

Gelelim muzun faydalarına: İşte muzun insan vücuduna sağladığı yararlardan bazıları

Kan şekerini düzenler.

Sindirim sistemini düzenler.

Kilo verme sürecinde yardımcı olur.

Kalp sağlığını destekler.

Vücudunuz için gerekli antioksidanı sağlar.

İnsülin direncini dengeler.

Böbreklerinize iyi gelir.

Sporcuların dostudur.

Kan şekerini düzenler:

Muz da elbette tüm meyveler gibi içeriğinde karbonhidrat ve şeker barındırır. Ancak lif bakımından da son derece zengindir. Bunun anlamı, sindirim sırasında çözündüğü için kan şekeri üzerinde büyük bir artışa neden olmaz. Yine de bir anda çok fazla yemeniz önerilmiyor ama illa bir meyve yiyecekseniz en sağlıklısı bir muz yemenizdir.

Sindirim sistemini düzenler:

Muzun içeriği lif dolu demiştik. Lif demek, sağlıklı bir sindirim sistemi demektir. Muz, lifli yapısı sayesinde bağırsaklarınız tarafından kolayca sindirilecektir. Dahası, muzun probiyotik içeriği sayesinde bağırsaklarınızın ihtiyacı olan yararlı bakterilerden de bol bol almış olursunuz. Özellikle sindirim sorunları yaşayanların günlük olarak muz yemeleri tavsiye ediliyor. Sindirim süreci sağlıklı işlediği için kolon kanseri riskini de azaltır.

Kilo verme sürecinde yardımcı olur:

Muzun besin değerlerini vermiştik; proteini bol, karbonhidrat ve şekeri az. Yani kilo vermek istiyorsanız tam size göre bir besin. Üstelik muz, uzun süre tok tuttuğu için sık sık yemek yemenizi de engelleyecektir. Sabahları yoğurdun ya da sütün içine biraz yulafla birlikte bir tane muz doğrayıp yerseniz bütün gün sağlıklı bir şekilde tok kalabilirsiniz.

Kalp sağlığını destekler:

Muz, meyveler arasında belki de en bol potasyumun bulunduğu meyvedir. Orta boy bir muz yiyerek günlük potasyum ihtiyacınızın yüzde 10’unu karşılarsınız. Potasyum, kalbinizin en büyük dostudur. Dahası potasyum kan basıncını da dengelediği için yüksek tansiyon hastalarına yardımcı olur. Hayvan çalışmalarında düzenli muz tüketmeninin kalp hastalığı riskini yüzde 27 azalttığı görülmüştür.

Vücudunuz için gerekli antioksidanı sağlar:

Vücudumuzun doğal süreci gereği kanımıza serbest radikaller adı verilen kimyasallar salınır. Bunlar pek çok farklı hastalığın temel nedenidir. Bu serbest radikallerin en büyük düşmanı ise antioksidanlardır. Muz, flavonoid ve amin başta olmak üzere pek çok farklı türdeki antioksidan açısından zengindir. Elbette tek başına yeterli gelmeyebilir ama günlük diyetinize muz ekleyerek antioksidan alımını sürdürmeniz mümkün.

İnsülin direncini dengeler:

İnsülin direnci maalesef çağımızın hastalığı ve giderek de yaygınlaşıyor. Normal muzda değil ama tam olgunlaşmamış, hafif yeşil muzda dirençli nişasta bulunuyor. İşte bu nişasta, insülin direncini dengelemek gibi mucizevi bir etkiye sahip. Düzenli olarak tam olgunlaşmamış muz yiyerek vücudunuza bu nişastadan alırsanız insülin hormonlarınız çok daha duyarlı hale gelecektir.

Böbreklerinize iyi gelir:

Potasyum kalp için iyidir dedik ama yalnızca kalp için değil, böbreklerimiz için de son derece yararlıdır. Kan basıncını da dengelediği için düzenli muz yiyerek yeterli potasyum alan böbrek hastalarında bu hastalığın ilerlemesinin yavaşladığı görülmüştür. Tabii diyalize girecek seviyedeki böbrek hastalarının potasyumu sınırlandırması gerektiği için en doğru kararı hekiminiz verecektir.

Sporcuların dostudur:

Eğer bir spor salonuna gidiyorsanız sağda solda muz yiyen kaslı adamlar görürseniz şaşırmayın çünkü muz bu konuda da mucizevi bir etkiye sahip. Muzun içerisindeki magnezyum ve potasyumla elektrolit görevi görerek kas iyileşmelerini hızlandırır. Üstelik muzun içeriğindeki karbonhidrat kolay sindirilebildiği için sporcu beslenmesinin olmazsa olmazıdır. Özellikle kramp ve kas ağrılarında muzun etkisi gözle görülür biçimde hızlıdır.

Aman dikkat, muzun zararları da yok değil:

Elbette muz bir meyve, bu nedenle diyabet hastalarının muz tüketimini sınırlandırması son derece önemli.

Muzun içeriğinde bulunan tiramin bileşeni migren hastalarının ağrılarını tetikleyebilir.

Çok fazla tüketirseniz kanınızdaki potasyum seviyesi artar ve geçici felce kadar varabilen sonuçları olabilir.

Muzun içeriğinde bulunan triptofan, sabahları yediğiniz zaman uyku getirebilir.

6 aylıktan küçük bebekler için muz uygun değildir.

Muz, bazı bünyelerde kabızlık yapabilir.

Bazı kişilerin muza alerjisi olabilir.

Muzun içeriğinde B6 vitamini olduğu için fazla tükettiğiniz zaman sinir hasarı yaratabilir.

Muzun lifli içeriği çok fazla gaz yapabilir.

Tropikal bir meyve olmasına rağmen ülkemizde de yetişen leziz meyve muzun faydaları nelerdir sorusunu yanıtlayarak olası zararlarından bahsettik. Anlattıklarımız yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Tüm sağlık konularında olduğu gibi muz tüketimi konusunda da en doğru ve size özel bilgiyi uzman bir hekimden almanız gerektiğini unutmayın.