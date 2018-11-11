Atatürk'ü Anma Günü'nde yolladığı yanlış ifadeleri içeren bildirim mesajı sebebiyle birçok kullanıcı n11'e boykot uyguladı.

n11, geçtiğimiz gün 11.11 Alışveriş Çılgınlığı etkinliğindeki indirimlerini hatırlatmak amacıyla gönderdiği mesajda “En azından siren çalmayarak” ibaresini bulundurduğu için sosyal medya üzerinde büyük tepki topladı.

10 Kasım’da çalınan sirenlerin farklı kitlelerce her yıl konu olmasının üzerine n11’in bu şekilde bir mesaj atması ise Twitter ve farklı sosyal mecralar üzerinde büyük tepki gördü.

Tepkileri gören ve yanlış anlaşıldığını belirten n11, ekşi sözlük üzerinden bir özür yayınladı. Özür mesajı ise şu şekilde:

“Değerli Kamuoyuna,

Bu gece saat 00:00’da uygulamamızdan atılan bildirimle ilgili açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

Öncelikle, şu an derin bir üzüntü yaşadığımızı tüm samimiyetimizle sizlerle paylaşmak isteriz.

Gece yarısı rahatsızlık vermemek amacıyla sessiz modda gönderilen bildirim metnine, kampanya temamız olan “siren” kavramını konu etmek, aziz Ata’mızın hatırasına sahip çıktığımız bu günde maalesef çok yanlış anlaşılmış ve yanlış yorumlanmıştır.

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk’e ve onun ilkelerine bağlılığımız bizim en vazgeçilmez değerlerimizden biri iken, bu talihsiz durumla karşılaştığımız için oldukça üzgünüz. Bu yanlış anlaşılmaya mahal veren bildirimden dolayı içtenlikle özür dileriz.

n11.com”

Ciddi bir konu hakkında bilinçli ya da bilinçsiz bir hata yaptıktan sonra durumu düzeltmek için yayınlanan özür mesajına dahi herhangi bir özen gösterilmediği, özrün ekşi sözlük üzerinden yayınlanmasyla görülebiliyor.

Twitter üzerinden aldığı tepkiler ise şu şekilde:

Yukarıdaki Tweet'te de görebileceğiniz gibi, siren derken gerçekten Atatürk'ü anma amacıyla çalınan sirenleri belirtmediği iddia edilen n11 ile "Ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemlidir" sözünün gerekliliğini bir kez daha açıkça görebiliyoruz. Bu kadar büyük bir firmanın böylesine önemli bir günde bunun gibi bir hata yapmasının sonucu görüldüğü üzere fazlasıyla olumsuz oluyor.