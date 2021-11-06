NASA’nın Mars’ta yaşamın izlerini bulmak için numune toplamaya gönderdiği Perseverance aracı, Jezero Krateri’nde şüpheli bir kaya buldu. Bir zamanlar su içinde olduğuna işaret eden yapıdaki kaya, aracın yeni numune kaynağı olacak.

2020 ortasında keşif helikopteri Ingenuity ile yaşamın izlerini aramak için Mars’a gönderilen Perseverance aracı, bu yıl şubat ayında kızıl gezegene iniş yapmıştı. Uzun süren testler sonrasında yollarını ayıran iki araç, bol bol fotoğraf ve bir miktar numune elde etti. Asıl görevi numune toplamak olan Perseverance’ın şu anki odağı ise şubatta iniş yapmış olduğu Jezero Krateri üzerinde.

Perseverance, geçtiğimiz günlerde katmanlı bir kayanın fotoğraflarını NASA’ya gönderdi. Görev ekibi ise bu fotoğrafları 4 Kasım tarihinde Twitter’dan paylaştı. Suyun varlığına işaret eden bir yapıya sahip olan kaya, görünüşe bakılırsa Perseverance’ın yeni numune kaynağı olacak.

Muhtemelen su içinde oluşan katmanlar, çevrenin tarihine dair ipuçları verebilir

Katmanlı kayalar, çoğunlukla suyun yardımıyla bu şekli alıyor. Mars’ta bulunan kaya bu tarife uyuyor, dolayısıyla hem Jezero’nun bir zamanlar suyla dolu olduğu olasılığını; hem de burada en azından mikro boyutta canlıların yaşamış olabileceği ihtimalini artırıyor.

Söz konusu kayanın fotoğrafı, Perseverance ekibinin Twitter hesabından paylaşıldı. Ekip, gönderide kaya hakkında şu ifadeleri kullandı: “Şu katmanlara bakın hele! İçine bakmak için kazıcı ekipmanımı çıkarıyorum. Katmanlı kayalar genelde su içinde oluşur ve bulunduğu çevrenin eskiden neye benzediğine dair ipuçları taşıyabilirler. Bakalım bu kaya numune almak için iyi bir nokta mıymış.”