NASA’nın Artemis IV görevi için geliştirilen yeni nesil uzay kıyafetinde Prada imzası olacak. Ancak bu iş birliği, yalnızca “şık görünen” bir kıyafetten ibaret değil; Prada, astronotların Ay yüzeyinde saatlerce güvenli ve konforlu şekilde görev yapmasını sağlayacak kritik bir iç katman geliştirdi.

NASA’nın Ay’a dönüş planları denince akla genelde dev roketler, iniş araçları ve bilimsel keşifler geliyor. Fakat astronotların Ay yüzeyinde çalışabilmesi için en az bunlar kadar önemli bir şey daha var: Onları hayatta tutacak uzay kıyafetleri. İşte Prada ismi de tam olarak bu noktada devreye giriyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Axiom Space ve Prada, AxEMU adlı yeni nesil uzay kıyafetinin içine giyilecek özel bir katmanı tanıttı. İlk bakışta “Prada’nın uzay kıyafetinde ne işi var?” diye düşünebilirsiniz ancak işin aslı, moda ile uzay mühendisliğinin sandığımızdan çok daha fazla ortak noktaya sahip olduğunu gösteriyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Ay’da giyilecek bu özel katman ne işe yarayacak?

Tanıtılan parça, Liquid Cooling and Ventilation Garment yani kısaca LCVG olarak adlandırılıyor. Bu katman, astronotların doğrudan vücuduna yakın şekilde giyilecek ve Ay yüzeyindeki görevler sırasında vücut ısısını dengede tutacak. Yani astronotların aşırı ısınmasını önleyen kritik bir sistemden söz ediyoruz.

LCVG’nin içinde, vücudun önemli kas grupları üzerinden geçen özel tüpler bulunuyor. Bu tüplerden soğuk su dolaştırılarak astronotun görev sırasında ürettiği ısı toplanıyor ve uzay kıyafetinin yaşam destek sistemine aktarılıyor. Böylece astronotlar, sekiz saate kadar sürebilecek uzay yürüyüşlerinde daha güvenli çalışabilecek.

Prada’nın katkısı sadece “tasarım” değil

Prada’nın bu projedeki rolü, kıyafetin güzel görünmesini sağlamaktan çok daha fazlası. Şirketin gelişmiş kumaşlar, özel örgü teknikleri, kalıp hazırlama ve konfor odaklı ürün geliştirme konusundaki deneyimi bu iç katmanın hazırlanmasında kullanıldı. Yani burada lüks moda bilgisi, doğrudan uzay teknolojisine dönüşmüş durumda.

Axiom Space, Prada ile daha önce AxEMU’nun dış katmanı üzerinde de çalışmıştı. Şimdi ise bu ortaklık, astronotun vücuduna en yakın katmana taşındı. Dış katman Ay’ın zorlu şartlarına karşı koruma sağlarken, iç katman astronotun sıcaklığını, nefes almasını ve uzun süreli hareket kabiliyetini destekleyecek.

Yeni sistemde güvenlik için yedekli yapı var

Bu yeni iç katmanın en önemli özelliklerinden biri, yedekli soğutma devresine sahip olması. Yani ana soğutma hattında bir sorun yaşanırsa devreye girebilecek ikinci bir sistem bulunacak. Ay yüzeyinde yaşanacak teknik bir aksaklığın ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini düşünürsek bu detay oldukça önemli.

LCVG yalnızca soğutma yapmıyor, aynı zamanda havalandırma görevini de üstleniyor. Ayrı bir tüp sistemi, astronotun yüzüne temiz oksijen gönderirken nefesle ortaya çıkan karbondioksitin uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Bu gaz daha sonra yaşam destek sisteminden geçirilerek yeniden dolaşıma kazandırılıyor.

Artemis IV ile Ay’a dönüşte kullanılacak

Axiom Space’in açıklamasına göre bu yeni iç katman, NASA’nın Artemis IV görevi kapsamında Ay’a dönecek astronotların kullanacağı sistemlerden biri olacak. Yani Prada imzası, sadece konsept aşamasında kalmayacak; insanlığın Ay yüzeyine dönüşünde görev alacak gerçek bir uzay teknolojisinin parçası olacak.

Bu iş birliği, geleceğin uzay çalışmalarında farklı sektörlerin çok daha fazla yan yana geleceğini de gösteriyor. Bir yanda uzay mühendisliği, diğer yanda malzeme ve konfor odaklı moda bilgisi var. Ortaya çıkan sonuç ise astronotların Ay’da daha güvenli, daha uzun süreli ve daha verimli çalışmasını sağlayacak.