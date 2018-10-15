NASA Başkanı'ndan Soyuz Kazası ile İlgili Duygusal Açıklama

Soyuz roketi kazası ile ilgili basın mensupları ile bir araya gelen NASA Başkanı, kaza ile ilgili açıklamalarda bulunurken duygularına hakim olmakta zorlandı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Soyuz roket kazasının yankıları hala devam ediyor. Konu ile ilgili olarak bazı açıklamalarda bulunan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), kaza sonrası gerçekleştirdikleri çalışmalar nedeni ile Rusya’ya teşekkür ederken; Rusya ise insanlı uzay uçuşlarının geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu.

NASA Başkanı Jim Bridenstine, kaza ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Söz konusu kazanın NASA ile Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roskosmos) gelecekteki iş birliğini kesinlikle etkilemeyeceğini dile getiren Bridenstine’in kazanın etkisinden hala çıkamadığı dikkatlerden kaçmadı.

‘’Astronotumuz Nick Hague ve eşi Katie ile gurur duyuyorum. Tüm astronotlarımız gibi Nick, bu fırlatmaya katılabilmek için 5 yıl boyunca Rusça eğitimi gördü. Bu onun Uluslararası Uzay İstasyonu’na ilk seyahatiydi. Ben onun hayal kırıklığına uğradığından eminim.’’ diyen Bridenstine, her iki astronotun da profesyonelce davrandığını belirtti.

Olayın şokunu hala atlatamamış olan Bridenstine, titreyen bir ses tonuyla ‘’Bir süre onlara neler olduğunu bilemedik.’’ diyerek kazanın her iki uzay ajansını da ne denli etkilediğini göstermiş oldu. Kaza sonrasında çalışmalara başlayan Rus ekiplerin çalışma kalitesinden oldukça etkilendiğini belirten Bridenstine, meslektaşlarını takdir etti.

Rus ve Amerikan bilim insanlarının ortak çalışmaları ile bir sonraki ortak fırlatmanın başarılı olacağına inandığını dile getiren Bridenstine, ‘’Onların ekibi, bizim ekibimizle omuz omuza çalıştı. Bu çok etkileyiciydi. Halklarımız birlikte, ayrı ayrı yaptıklarından daha fazlasını yapabilir.’’ diyerek iş birliği çağrısında bulunmuş oldu.