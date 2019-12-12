NASA, Yeni Bir Dünya Fotoğrafı Yayınladı

NASA, Dünya’nın fotoğraflarını çekmeye ve onları insanlarla paylaşmaya devam ediyor. Uzay ajansı şimdi de, Dünya’nın gece olan kısmının nasıl göründüğünü gösteren yeni bir fotoğraf yayınladı.

NASA, uzay çalışmalarının bir parçası olarak Dünya’nın uzaydan fotoğraflarını çekiyor. NASA, bu zamana kadar yüzlerce etkileyici Dünya fotoğrafı paylaştı. Ama yeni paylaşılan Dünya fotoğrafı, diğerlerinden biraz daha fazla etkileyici.

2011’de yeniden uzaya gönderilen Suomi NPP uydusu, Dünya’nın Güneş tarafından o anda aydınlatılmayan “karanlık yüzü”nün fotoğrafını çekti. Suomi NPP uydusu tarafından çekilen etkileyici fotoğraf, NASA’nın sitesinden paylaşıldı.

Uydu tarafından yakalanan görüntüler, Amerika kıtasının gece nasıl görüldüğünün belirlenmesi için birleştirildi. NASA tarafından birleştirilen görüntüler, ortaya inanılmaz mükemmellikte bir görüntü çıkardı.

NASA'nın yayınladığı yeni Dünya fotoğrafı

NASA, Dünya’nın karanlık yüzünden elde edilen fotoğrafın teknik kısmı ile ilgili bazı bilgileri de fotoğrafla beraber sundu. NASA’nın fotoğrafla beraber paylaştığı açıklamada, elde edilen görüntünün Sumoi uydusunun “gündüz-gece şeridi” isimli görünür kızılötesi görüntüleme radyometre takımı (VIIRS) ile elde edildiğini belirtti. VIIRS ismi verilen sistem, farklı dalga boylarındaki ışığı algılar ve şehir ışıkları, aydan yansıyan ışık, gaz patlamaları gibi sinyalleri gözlemlemek için filtreleme tekniği kullanır.

NASA’nın Dünya’nın Güneş tarafından aydınlatılmayan alanından elde ettiği görüntü ile beraber kendi internet sitesinden bir de e-kitap paylaştı. NASA tarafından yayınlanan 200 sayfalık e-kitapta uzay ajansı, Dünya’nın dört bir tarafını hangi teknolojilerle ve nasıl izlediğini açıklıyor.

NASA’nın sitesinden ücretsiz olarak indirilebilen 200 sayfalık e-kitapta, Dünya’ya insanların zaman içerisindeki etkileri canlı bir şekilde görülebilir. NASA’nın yayınladığı Dünya’nın karanlık yüzü fotoğrafının yüksek çözünürlüklü haline buradan, yayınlanan e-kitaba da buradan ulaşabilirsiniz.