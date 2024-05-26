NASA, PREFIRE görevi kapsamında ayakkabı kutusu büyüklüğündeki iki uydunun ilkini yörüngeye gönderdi. Uydu, kutuplardan uzaya salınan ısıyı ölçerek bir ilke imza atacak ve iklim değişikliği tahminlerine büyük katkıda bulunacak.

İklim değişikliği gezegenimizin geleceğini tehdit etmeye devam ederken bilim insanları sürekli yeni çalışmalar gerçekleştiriyor. NASA’nın dün uzaya gönderdiği minik bir uydu da bunlardan biri. Uydu, iklim değişikliği konusunda bir ilke imza atacak.

Dün ABD’de gerçekleştirilen fırlatmada Rocket Lab’e ait Electron roketi, “PREFIRE” ismi verilen görev kapsamında ayakkabı kutusu büyüklüğünde bir uyduyu yörüngeye gönderdi. PREFIRE görevi kapsamında iki uydu, Dünya’nın kutuplarını inceleyecek.

Kutuplardan “kaçan” ısıyı ölçecekler

*PREFIRE görevinin bir sanatçı tarafından tasviri.

Görev kapsamında bu uydular, Dünya’nın kutuplarından uzaya salınan ısıyı doğrudan yörünge üzerinden ölçecekler. Bu da ilk kez yaşanan bir şey olacak. Uzmanlar, ölçümlerin iklim değişikliği tahminleri konusunda çok işe yarayacağını düşünüyor. İkinci uydunun henüz açıklanmayan ileri bir tarihte uzaya fırlatılacağını belirtelim.

525 kilometre civarında yüksekte olacak uyduların biri Kuzey Kutbu’nun bir diğeri ise Antarktika’nın üzerinde konumlanacak. Kızılötesi ölçümler yaparak da kutuplardan ne kadar ısının kaybolduğunu gözlemleyecekler. NASA’dan araştırmacı Karen St. Germain, bununla ilgili “Daha önce hiç sahip olmadığımız türden bilgiler sağlayarak iklimde ve kutuplarda neler olduğunu modelleme kabiliyetimii geliştirecek.” ifadelerini kullandı.

Bu ölçümlerin çok önemli olduğunu belirtmek gerekiyor. Kutuplar, gezegenin sıcaklığını doğrudan etkileyebiliyorlar. Ayrıca tropik bölgelerdeki aşırı ısıyı da dengelemeye yarıyorlar. NASA da PREFIRE ile iklim değişikliklerine etkileri görmeyi amaçlıyor.

Uzmanlar, araştırma kapsamında bulutların, nemin ve buzların erimesinin kutuplardaki sıcaklık kaybını nasıl etkilediğini anlamaya çalışacaklar. Bunun yanı sıra deniz seviyelerinin yükselmesinin gelecekte nasıl bir hâl alacağını simüle etme konusunda da onlara yardımcı olacak. Şimdiye kadar bu konudaki modeller gerçek gözlemlerden ziyade tahminlerle yapılabiliyordu.