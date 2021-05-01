NASA, Mars Helikopteri Ingenuity'nin Görevini 30 Gün Uzattı

Şubat ayında Perseverance aracıyla birlikte Mars’a iniş yapan keşif helikopteri Ingenuity’nin görevinin uzatılmasına karar verildi. Şu anda yaptığı gezilerle kabiliyetleri test edilen helikopter, eklenen 30 günde de bu operasyonu sürdürecek. Böylece helikopterin yaşayabileceği bütün sorunlar saptanmış olacak.

NASA, günlerdir Kızıl Gezegen Mars’ın yüzeyinde veri toplamak amacıyla gezen Ingenuity helikopterinin görevinin uzatıldığını duyurdu. Ingenuity, gezegenin semalarında planlanandan 30 gün daha fazla uçacak. Böylece helikopterin keşif alanındaki kabiliyetleri iyice test edilmiş olacak. Testler sırasında Ingenuity, aynı zamanda ileride daha detaylı şekilde incelenebilecek alanları da tespit etmiş olacak.

Geçtiğimiz şubat ayında Perseverance aracıyla Mars’a iniş yapan Ingenuity helikopteri, ilk plana göre gezegende 30 günlük bir test gezisi yapacaktı. Bu şekilde başka bir gezegende bir araç uçurmanın ne kadar mümkün olduğu ve sorunları tespit edilecekti. Mars atmosferinin inceliğinden dolayı helikopterin uçuşta sorun yaşayabileceği düşünülüyordu ancak test uçuşları gayet başarılı geçti. Uzatılmasına karar verilen görevle birlikte helikopterin yapabildiği ve yapamadığı her şey gözlemlenecek.

Helikopterin kendini gösterme zamanı

NASA Gezegen Bilimi Bölümü'nden Lori Glaze, Perseverance aracının verileri değerlendirildikten sonra Ingenuity görevini yeni bir seviyeye atlatmak için zaman olduğunu söyledi. Ingenuity yeni bir operasyon testi aşamasına girerken helikopteri yöneten ekip, bunun son derece mutlu ve gururlu bir gelişme olduğunu ifade etti. Ingenuity proje yöneticisi MiMi Aung ise yaptığı açıklamalarda Ingenuity'nin test demo aşamasından keşif kabiliyetlerini gösterebileceği yeni bir demo aşamasına geçtiğini belirtti.

Ek 30 günün sonunda iki araç da kendi yoluna gidecek

Ingenuity, şu ana kadarki uçuşları süresince gezegene birlikte geldiği Perseverance aracından fazla uzaklaşmadı. Perseverance, şimdiye kadar bulunduğu araziden birkaç görüntü aldı ama kendi başına olacağı asıl görev henüz başlamış değil. 3 test uçuşunu başarıyla tamamlayan helikopter ek 30 günü de bitirdikten sonra helikopter ve arazi aracının yolları ayrılacak.