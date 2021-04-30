SpaceX Crew-1 Astronotlarının Dünya’ya Dönüşü Yine Ertelendi

SpaceX’in Crew-1 Dragon kapsülü ve dört kişilik ekibinin Dünya'ya dönüşü tekrar ertelendi. Uzay kapsülünün denize iniş operasyonu için hazırlığı NASA’nın uygunsuz hava koşulları uyarısıyla ileri bir tarihe ertelendi.

28 Nisan Çarşamba günü Dünya'ya dönmesi planlanan SpaceX Crew-1 Dragon ve 4 kişilik ekibinin hava koşulları nedeniyle dönüş planlaması iptal edilmişti. Uzayda 6 aylık görevini tamamlayan ekibin 28 Nisan’da ertelenme yaşanması nedeniyle yeni dönüş tarihi 30 Nisan olarak belirlenmişti. 1 Mayıs’ta yeryüzüne inmesi planlanan SpaceX Crew-1 Dragon’un splashdown yapacağı tarih tekrar ertelendi.

Atlantik Okyanusu’ndaki Florida kıyılarına veya Meksika Körfezi’ndeki yedi farklı hedeften birine iniş yapacak ekip yine hava koşulları nedeniyle uzaydan dönemiyor. NASA’nın açıklamasına göre “ekibin iniş yapacağı noktada deniz koşulları ve kurtarma ekibinin ulaşım koşullarının en iyi olduğu tarih” seçilecek.

4 Astronot dönüş yapacakları zamanı bekliyorlar

NASA’dan Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker ve Japonya’dan Soichi Noguchi eve dönmek için bekliyorlar. Crew-1 ekibinin dönememesinden dolayı da uzay istasyonunda 11 kişi bulunuyor. Bu bir uzay istasyonunda bulunan en yüksek sayı.

Crew-1’in uzay istasyonundan ayrılmasının ardından Expedition 65'e Japonya’dan ekibe katılan astronot Akihiko Hoshide liderlik edecek. Crew-2 ekibinin de Ekim 2021’e kadar Expedition 65’te kalması bekleniyor.

İşin kötüsü NASA’nın açıklamasına göre normal şartlarda uzay istasyonu 7 kişilik ekip için dizayn edilmiş durumda. NASA, Crew-1 ekibi geri dönemediği için astronotların alternatif uyku yöntemleri ve kişisel alanlar oluşturduğunu belirtti. Uzay istasyonunda yaşam standartları ve ortamında konfor epey düşmüş gibi görünürken, NASA'nın dönüş için hangi tarihi seçeceğiyse henüz bilinmiyor.

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