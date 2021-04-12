NASA'nın Dünya Turnuvası için açmış olduğu web sitesi, Türk kullanıcıların Van Gölü fotoğrafına oy vermek için akın etmesiyle çöktü. Söz konusu sitede bir süre boyunca oy verme işlemi gerçekleştirilemedi.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberimizde NASA’nın “Dünya Turnuvası” adı altında başlatmış olduğu bir yarışma kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekilen 32 fotoğrafın “en iyi” olmak için rekabet ettiğini ve Van Gölü fotoğrafının yarışmada finale kaldığını aktarmıştık.

Söz konusu Van Gölü fotoğrafının finale kalmasıyla birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dahil pek çok önemli kişi ve kurum, NASA’nın Dünya Turnuvası adlı yarışmasında Van Gölü fotoğrafına oy verilmesi için çağrıda bulunmuştu ki çağrılara yanıt veren vatandaşlar nedeniyle NASA’nın yarışma için açmış olduğu internet sayfası çöktü.

Türk ziyaretçilerin yoğun ilgisine hazırlıksız yakalanan earthobservatory.nasa.gov web sitesi, kullanılamaz hale gelmiş durumda. Kısa süre önceye kadar oylama sayfasına girip Van Gölü fotoğrafını seçen kullanıcılar, “Submit Your Ballot” yani “oyunu gönder” butonuna tıkladıklarında internet sitesinin hizmet veremediği uyarısı ile karşılaşıyorlardı.

Neyse ki NASA, site ile ilgili çalışmalarını tamamlamış ve yeniden kullanıma açmış durumda. Sizler de buraya tıklayarak NASA’nın Dünya Turnuvası yarışmasında finale kalan iki fotoğraftan biri olan Van Gölü fotoğrafına oy verebilir, yarışmayı kazanması için destekte bulunabilirsiniz.