Van Gölü Fotoğrafı, NASA'nın Fotoğraf Yarışmasında Finalist

2016 yılında çekilen bir Van Gölü fotoğrafı, NASA'nın "Dünya Turnuvası" isimli fotoğraf yarışmasında finale kaldı. Bugüne kadar 30 fotoğrafı elemeyi başaran, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen görüntü, oldukça iddialı olan "Hareket Halindeki Yıldızlar" isimli bir görüntü ile rekabet edecek.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, NASA'nın düzenlediği "Dünya Turnuvası" isimli bir turnuvadan bahsetmiştik. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen bu turnuvayı özel kılan şey, Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş bir fotoğrafının yarı finale kalmış olmasıydı. Hatta o gün sizlere, Van Gölü için nasıl oy vereceğinizi de anlatmıştık. Gösterilen çaba, karşılığını vermiş durumda. Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı, rakibini geride bırakarak finale yükselmiş durumda.

Toplamda 32 fotoğraf ile başlayan yarışmada, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çekilmiş birbirinden etkileyici görüntü bulunuyordu. Yarışmanın ilk aşamalarında 28 rakibini geride bırakan Van Gölü fotoğrafı, yarı finalde de Bahamalar'ın görüntüsü ile karşı karşıya gelmişti. Yarı finaldeki rakibini de sizlerin katkılarıyla elemeyi başaran görüntü, şimdi "Hareket Halindeki Yıldızlar" isimli ve çok da etkileyici olan bir fotoğraf ile kıyasıya rekabet edecek.

ISS'ten çekilen ve Dünya Turnuvası'nda finale kalan Van Gölü fotoğrafı şöyle görünüyor

Dünya Turnuvası'nda finale kalan ve Kate Rubins isimli bir astronot tarafından 2016 yılında çekilen fotoğraf, dünyanın en büyük sodalı gölü olma unvanına sahip Van Gölü'nü dünyaya duyurmuş oldu. Vatandaşlarımızın bu konuda ne kadar hassas olduğunu görmezden gelmezsek, bir fotoğrafın bile göğsümüzü kabartacağını açıkça söyleyebiliriz.

Van Gölü fotoğrafına oy kullanmak için yapmanız gerekenler

Eğer sizler de turnuvanın başından beri 30 fotoğrafı geride bırakmayı başaran Van Gölü fotoğrafına destek olmak isterseniz, 12 Nisan'a kadar oy verebileceksiniz. Fotoğrafa oy kullanmak içinse yalnızca buradaki bağlantıya ulaşın ve Van Gölü fotoğrafını çektikten sonra da "Submit Your Ballot" yazan butona tıklayın. Sonuçları sizlerle paylaşacağımız günü büyük bir heyecanla bekliyoruz...