NASA, Orman Yangınlarıyla Mücadeleye Yardım Edecek

NASA yöneticisi Bill Nelson, kurumun orman yangınları konusunda daha aktif rol alacağını açıkladı. Bu bağlamda yeni bir teknolojiden söz eden Nelson, bu teknoloji ile insanların orman yangınlarıyla ilgili gerçek zamanlı verilere doğrudan ulaşabileceklerini söyledi.

Yaz mevsiminin yaşandığı kuzey yarım kürede etkisini göstermeye devam eden orman yangınları, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) gözünden kaçmadı. Yıllık Uzay Sempozyumu kapsamında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan NASA yöneticilerinden Bill Nelson, yeni bir teknoloji geliştireceklerini ve bu teknoloji ile de orman yangınlarına müdahalede yetkililere yardımcı olacaklarını açıkladı. NASA'nın açıklamalarına göre bu yardım teknolojisi, yalnızca ABD ile sınırlı olmayacak.

Konuyla ilgili açıklamalarına "Asıl misyonumuz bu gezegeni korumaktır." ifadelerini kullanarak başlayan Bill Nelson, geliştirecekleri teknolojiler ile uydu görüntülerini itfaiye ekiplerine çok hızlı bir şekilde bildirme imkanı yakalayacak. Ayrıca yangınlarda müdahalede kritik önem arz eden su yönetimi de yeni teknolojiler sayesinde daha kolay bir şekilde yapılabilecek.

NASA'nın gözlem verileri de halka açılacak

Bill Nelson tarafından yapılan açıklamalarda; "Asıl misyonumuz bu gezegeni korumaktır. Bu yüzden NASA yeni bir orman yangını programı yapmayı planlıyor. Program uydumuzdan ve hava gözlemlerimizden yani gökyüzündeki gözlerimizden yararlanacak. Teknoloji, yangınlarla mücadele eden kahramanları desteklemek için veriye dayalı araçlar geliştirecek. Onlar her çıkan yangını önlemeye çalışıyorlar." ifadelerine yer verildi.

NASA tarafından yapılan açıklamalara göre eylül ayı itibarıyla Open ET isimli bir internet uygulaması yayınlanacak. Halka açık olacak bu uygulama, insanların orman yangınlarıyla ilgili anlık verilere anında ulaşmasını sağlayacak. NASA'ya göre Open ET ile sunulacak veriler, mevcut yangın tahmin ve ölçüm teknolojilerinden çok daha gelişmiş olacak. Bu sayede itfaiye ekipleriyle birlikte yangına müdahale eden herkesin işi kolaylaşmış olacak.