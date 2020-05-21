NASA, Bir Sonraki Uzay Teleskobu’nun İsmi Belli Oldu

NASA, henüz James Webb Uzay Teleskobu’nu uzaya göndermeden bir sonraki büyük teleskopu için hazırlıklara başladı. NASA ve ESA ortaklığında geliştirilecek ve Hubble’dan çok daha güçlü olacak teleskobun ismi, “Hubble’ın annesi” lakaplı Nancy Grace Roman’dan gelecek.

NASA, Hubble’dan daha büyük yeteneklere sahip ve dış yıldız sistemi ve galaksilere bakmak için yeni gözümüz olacak teleskobun ismini duyurdu. Yapılan son açıklamaya göre yeni teleskobun ismi, NASA’nın ilk kadın yöneticilerinden biri ve Hubble Uzay Teleskopu için yaptığı çalışmalarla “Hubble’ın annesi” olarak anılan Nancy Grace Roman olacak.

Hubble Uzay Teleskopu, çok uzun zamandan beri evrene bakmamızı sağlayan gözümüz oldu. Bize sunduğu milyonlarca eşsiz deneyim var ve o olmasaydı şu anda evren hakkında çok daha az şeyleri bilebilirdik. Hubble, tahminlere göre bir on yıl daha bizimle olacak, ancak NASA ve ESA’nın bu efsane teleskobun yerini alması için başka bir teleskop geliştirdiği biliniyor.

Hubble’ın halefi olarak geliştirilen “The Wide Field Infrared Survey Telescope”, sonunda çok daha anlamlı ve özel bir isme sahip. Teleskop, Nancy Grace Roman Uzay Teleskopu şeklinde adlandırılabileceği gibi sadece Roman Uzay Teleskopu olarak da adlandırılabilir.

Nancy Grace Roman kimdir?

NASA kariyerine 1959’da başlayan Nancy Grace Roman, Hubble Uzay Teleskopu projesi için çalıştı. Eğer projede yer almasa Hubble Uzay Teleskobu’nunun asla hayata geçmeyeceği düşünüldüğünden, kendisine “Hubble’ın annesi” lakabı verildi. Bazı üniversitelerden fahri doktora alan ünlü astronom ve bilim insanı, 26 Aralık 2018’de hayatını kaybetti.

NASA, Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu’na başlamadan önce hala James Webb Uzay Teleskopu üzerinde çalışıyor. Bir süre daha geliştirilmeye devam edecek James Webb, planlara göre 30 Mart 2021’de uzaya fırlatılacak. James Webb Uzay Teleskopu da (JWST) Hubble’dan daha gelişmiş özelliklere sahip kızılötesi bir uzay Teleskobu olacak. Yine de James Webb ile Hubble’ın tam olarak aynı işi yapması beklenmiyor, çünkü JWST, Hubble’ın gözlemleyebildiği tüm ışık dalga boylarına duyarlı olmayacak. Bu teleskobun hedefi, Hubble’ın gözlemleyemediği, evrendeki daha uzak cisimleri gözlemlemek olacak.

Nancy Grace Roman Uzay Teleskopu ise, tam anlamıyla Hubble’ın yerine gelen çok daha güçlü bir teleskop olacak gibi görünüyor. Hubble’dan 100 kat daha büyük bir görüş alanına sahip olacak Roman Uzay Teleskopu, daha geniş bir alanı daha kısa sürelerde gözlemleyebilecek. Teleskobun ne zaman fırlatılacağı ise şu an bilinmiyor, ancak ilk tahminlere göre teleskobun 2025’te fırlatılacağı düşünülüyor.