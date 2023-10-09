NASA'nın doğrudan Güneş'e gönderdiği uzay aracı, kendi yüksek hız rekorunu kırdı. Uzay aracı ayrıca Güneş'e bugüne kadarki en yakın mesafesine de ulaştı. NASA, bunu uzayda "golf oynayarak" başardı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2018 yılında doğrudan Güneş'e bir uzay aracı gönderdi. "Parker Uzay Sondası" (PSP) olarak isimlendirilen bu uzay aracı, Güneş'in yapısının anlaşılmasını amaçlıyordu. İnsanoğlu tarafından üretilen ve hem Güneş'e en çok yaklaşan hem de bugüne kadarki en hızlı nesne olan uzay aracı, şimdi yeni bir rekor daha kırdı. NASA, bu uzay aracının 635 bin 266 km/s hıza ulaştığını açıkladı. PSP'nin geçmişte gördüğü en yüksek hız, 586 bin 863 km/s olarak kaydedilmişti.

635 bin 266 km/s hız, tek başına bir anlam ifade etmeyebilir. Açıklayalım; eğer bir uçak böyle bir hıza ulaşır ve gezegenimizin çevresinde dolaşmaya başlarsa 1 saatlik süreçte 15 tam tur gerçekleşir. İşte böyle bir hızdan bahsediyoruz.

Sadece hız rekoru kırılmadı: PSP, Güneş'e rekor seviyede yaklaştı!

Parker Uzay Sondası'nın ulaştığı maksimum hız, beraberinde bir rekor daha yaşanmasını sağladı. NASA'nın açıklamasına göre uzay aracı, Güneş'e 7.26 milyon kilometre seviyesine kadar yakınlaştı. Bu mesafeyi şöyle açıklayabiliriz; Bir kamp ateşi yaktığınızı ve giderek yakınlaştığınızı düşünün. Ateşe olan mesafeniz, sıcaklığı şiddetli bir biçimde hissettirecek ancak yüzünüzdeki kılları da yakmayacak seviyede olsun. İşte PSP ile Güneş arasındaki mesafe de böyle.

NASA, böyle bir başarıya imza atabilmek için kelimenin tam anlamıyla golf oynadı. PSP'deki itici gazları doğru bir hesaplama ile kullanan NASA, uzay aracını Venüs'ün çevresinden dolaştırdı. Dönüş yolunda da Merkür'ün arkasından geçen uzay aracı, Güneş'e maksimum seviyede yaklaşmayı başardı. Bu arada; bu noktada devasa bir güçten bahsettiğimizi söyleyelim. PSP'nin ürettiği güç, Dünya'nın çekimini ortadan kaldırmayı başardı...