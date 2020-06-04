NASA ve SpaceX'ten Demo-2 Anlaşması İçin Güncelleme

Geçtiğimiz hafta sonu iki NASA astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla taşıyan SpaceX ile NASA arasında yapılan anlaşma, Demo-2 görevinin süresinde yapılan uzatmayla güncellendi. Yeni anlaşmayla uçuş süresinin 119 güne kadar çıkarılabileceği kayıt altına alınıyor.

Elon Musk'ın kurucusu ve yöneticisi olduğu uzay araştırma şirketi SpaceX, geçen hafta sonu önemli bir başarıyla imza atarak Dragon 2 uzay aracında yer alan iki ABD'li astronot Robert Behnken ve Douglas Hurley'yi Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) göndermeyi başarmıştı. Dragon 2'nin ISS'e kenetlenmesi ve astronotların uzay istasyonuna girişi, ABD topraklarından yapılan uzay yolculuklarını tekrar başlatmış, aynı zamanda hem maliyetleri kayda değer ölçüde düşürmüş hem de ilk kez bir özel şirketin astronotları uzaya götürmesini sağlamıştı.

ISS'e giden 2 astronot, NASA'nın Demo-2 misyonunun bir parçası. Bu misyon, Dragon 2'nin gelecekteki mürettebatlı görevlere uygunluğunu ve hazırlığını değerlendirmeyi amaçlıyor. Bu maksatla NASA ve SpaceX'in Ticari Mürettebat Taşıma Kapasitesi (CCtCap) Anlaşması, iki tarafın iş ilişkilerini yansıtması amacıyla güncellendi. Güncellemenin Demo-2 misyonunun süresiyle ve gelecekteki sertifika sonrası misyonlarıyla (PCM) ilgili olduğu belirtiliyor.

NASA ve SpaceX, Demo-2 misyonunun süresini uzattı:

SpaceX, astronotları ISS'e Dragon 2 aracıyla altı farklı misyona kadar götürebiliyor. Şirket, bu alanda Boeing'le yarışıyor ancak Boeing'in Starliner mürettebat aracı henüz ISS'e başarıyla kenetlenme ve geri dönme konusunda kendisini gösterebilmiş değil ki bu da tüm gözlerin SpaceX'in Dragon 2'sine çevrilmesine neden oluyor.

Şu anda Crew Dragon Demo-2 misyonunun süresi açıkça belirtilmiş değil. Her iki astronot da ISS'teki planlanmış faaliyetlerini sürdürüyor. Bununla birlikte yukarıda sözü edilen anlaşmada yeni bir güncelleme yapıldı ve bu güncelleme, misyonun 2 haftadan uzun sürebileceğini belirtiyor. Bu sürenin olası en kısa süre olduğu düşünülüyor.

Sözleşmedeki değişikliğe göre Demo-2 uçuş testlerinin süresi 119 güne kadar uzatıldı ancak değişiklik, misyonun güncellenmiş süresini belirtmede çok da net değil. Bu durumda ISS'teki iki astronotun Dragon 2 aracıyla dünyaya dönüşü için 2 hafta ila 3 ay arasındaki bir süre beklememiz gerekecek. Değişikliklerin ikinci kısmı, ISS'e mürettebat taşımada NASA sertifikası almak kaydıyla Dragon 2'nin gelecekteki misyonlarını temin ediyor. Bu PCM'ler, Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri'nin 45'inci operasyon grubunun üçüncü müfrezesini kapsayacak. Düzeltmelerden anlaşıldığı kadarıyla 45'inci operasyon grubu, ilk altı OCM misyonu için test eğitimlerini gerçekleştirecek.

Görünüşe bakılırsa SpaceX, bu iki ilaveyi Dragon 2 mürettebat aracını ve Falcon 9 fırlatıcısını ilk PCM misyonunu takiben yeniden kullanma izni alması karşılığında kabul etti. Şunu hatırlatalım ki Dragon 2 'Endeavour'da icra edilen Dragon DM-2 bir test misyonu ve bundan dolayı onun aracı da gelecek misyonlarda kullanılmayabilecek bir test aracı. Roketi ve aracı yeniden kullanabilecek olmak, SpaceX için maliyetleri hayli düşüren bir faktör.