SpaceX Falcon 9'un Karaya Taşındığı Anların Fotoğrafları

ABD merkezli roket ve uzay aracı üreticisi SpaceX’in ilk insanlı uçuşunun fırlatma roketi olan Falcon 9, başarılı bir şekilde karaya döndü. Astronotları taşıyan kapsülü üst atmosfere taşıdıktan sonra Atlantik Okyanusu’ndaki insansız yüzer platforma inen Falcon 9, nihayet karaya ulaştırıldı.

Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX, geçtiğimiz günlerde ilk insanlı uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmişti. NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley’in başarılı bir şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ulaştırılmasını sağlayan uçuşta kullanılan fırlatma roketi Falcon 9, fırlatmanın ardından başarılı bir şekilde okyanustaki insansız platforma indi.

Astronotların bulunduğu Crew Dragon kapsülünün fırlatılmasını sağlayan Falcon 9, fırlatmanında arından kapsülden ayrılmış ve inmeye başlamıştı. Falcon 9, Crew Dragon’dan ayrıldıktan sonra başarılı bir şekilde Atlas Okyanusu’nda bulunan SpaceX’in insansız yüzer platformuna inmeyi başardı.

SpaceX’in 2 Haziran'da Twitter’dan yaptığı paylaşımda, yüzer platforma inen Falcon 9 roketinin başarılı bir şekilde Florida’nın Canaveral Limanı’na ulaştığı açıklandı. SpaceX, açıklamayla beraber Falcon 9’un kara ulaşma anlarının fotoğraflarını da paylaştı.

SpaceX, uzay çalışmalarının maliyetini azaltmak için daha önceki uzay uçuşlarından farklı olarak fırlatma roketlerini yeniden kullanılabilecek şekilde geliştirdi. NASA görevinde yer alan Falcon 9 roketi de bu yeniden kullanılabilir roketlerden biriydi.

Ancak ISS’ye NASA astronotlarının ulaştırılması görevinde yer alan Falcon 9’un yeniden kullanılması beklenmiyor. SpaceX, tarihi önemdeki araçlarını yeniden kullanmak yerine sergilemeyi tercih ediyor. Başarılı bir şekilde indirilen ilk Falcon 9 roketi şu anda SpaceX’in Hawthorne’daki merkezinin dışında sergileniyor. NASA görevinde yer alan Falcon 9’unda tarihi bir hatıra olarak aynı yerde sergilenmesi bekleniyor.

SpaceX’in uçuşu, NASA tarihi açısından önemli bir yerde duruyor. Uzun yıllardır uzaya astronot göndermeye devam eden NASA, 2011 yılında Space Shuttle programını sona erdirdikten sonra ABD topraklarından uzaya astronot göndermemişti. Bu nedenle SpaceX’in insanlı uzay uçuşu, şirketlerin uzay çalışmaları açısından bir dönüm noktası olmakla beraber 2011 yılından beri ABD’den yapılan ilk insanlı uzay uçuşu oldu.

Falcon 9'un uçuştan sonraki halinin yakından görünüşü: