SpaceX, NASA'nın Roket Fırlatma Protokolünü İyileştiriyor

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre SpaceX, NASA'nın fırlatma etkinlikleri planlarına dahil olacak ve daha önce hiç kimsenin yapılmasına izin vermeyen bir şey gerçekleştirecek.

İnsanlık olarak onlarca yıldır uzaya inip çıkıyor olsak da uzay teknolojimizin hala tamamen güvenli ve stabil bir şekilde çalıştığını söylememiz zor. Bu nedenle Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), herhangi bir yaralanma ya da ölüm gerçekleşmemesi için astronotların uzaya gönderildiği fırlatma etkinliklerinde oldukça katı kurallar uyguluyor.

NASA’nın standart prosedürüne göre roketin yakıt deposu, astronotlar mekiğe tırmanmadan önce doldurulmak zorunda. Nedeni ise rokete yakıt yüklendiği sırada oluşabilecek herhangi bir aksaklıkta uzay görevleri için yıllarca eğitilen astronotların zarar görmemesi. Bu yöntem, şu ana kadar NASA’nın en çok önem verdiği kuralların başında geliyordu.

Fakat NASA’nın resmi web sitesinde yayınlanan bir blog yazısına göre Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX, NASA’nın fırlatma etkinliği planlarına dahil olacak. SpaceX’in fırlatma etkinliklerine getireceği en büyük yenilik ise roket yakıtlarının astronotlar uzay mekiğine tırmandıktan sonra yüklenecek olması.

Yazıya göre SpaceX-NASA iş birliği ile gerçekleşecek fırlatma etkinliğinde astronotlar, fırlatma gerçekleşmeden 2 saat önce mekiğe tırmanacaklar. Fırlatma Kaçış Sistemleri, fırlatmadan 38 dakika önce etkinleştirilecek ve roketin yakıt deposu, fırlatmadan sadece 35 dakika önce doldurulmaya başlanacak.

SpaceX, kendi fırlatma etkinliklerinde zaten roket yakıtını fırlatmaya kısa bir süre kala dolduruyor. Fakat şirket şimdi astronotların bulunduğu bir uzay mekiğinde bu işlemi gerçekleştirecek. Tahmin edebileceğiniz gibi NASA, tüm yetkileri SpaceX’e bırakmıyor. SpaceX, bu planı gerçekleştirmek için önce 5 farklı testi tamamlamak zorunda.