Uzaya Çıkan Gerçek İlk Kadının Trajik Öyküsü

Soğuk Savaş yıllarında gerçekleşen “Uzay Yarışı”nın çok büyük ilklere sahne olduğunu biliyoruz. Uzaya çıkan ilk kadının pek bilinmeyen, yanılgılarla dolu öyküsü ise her şeyin o kadar da masum olmadığını kanıtlıyor.

“Uzaya Çıkan İlk Kadın” unvanına sahip olmak için yıllarca çaba sarf ettiğinizi düşünün. Çalıştınız, çabaladınız ve en sonunda uzay programı için seçildiniz. Eğitimleri geçtiniz, uçuş için gün sayıyorsunuz. Kalkış günü geldi, her şey çok güzel gidiyor. Uzaya doğru yükseliyorsunuz... Her şey bu kısa cümlelerde olduğu gibi basit değil.

Yıllarca verilen emeğin sonucunu aldınız, ancak Dünya’ya canlı olarak geri dönemediniz. Ülkeniz bu olayı örtbas etti, medya susturuldu. Adınız dahi kayıtlardan silindi, hayatınız ve yeryüzündeki tüm varlığınız ortadan kaldırıldı. Gelin tüm bunları yaşayan o kadının öyküsüne birlikte göz atalım.

Bir kadının uzayda ölmesine, neden olan Soğuk Savaş'ta uzay:

ABD ile Sovyetler arasındaki çatışma, Soğuk Savaş Dönemi’nde bir hayli hararetlenmişti. Her iki taraf da dünyadaki ilklere imza atmaya, birbirlerinden üstün gelmeye çalışıyordu. Bu üstünlük savaşlarından galip gelen ise diğer tarafa büyük bir baskı uygulamış ve savaşı kazanma yolunda bir adım daha ilerlemiş oluyordu.

Durum öyle yerlere gelmişti ki Sovyetler’in dünyanın ilk uzay aracı Sputnik 1’i tasarlamasını kendine yediremeyen ABD, nükleer bombalar ile Dünya’mızın uydusu olan Ay’ın üzerinde çıplak gözle görülebilecek bir krater açmayı dahi hedeflemişti ancak bu kadar büyük bir krateri açacak nükleer güce sahip olunmadığı anlaşılınca proje iptal edilmişti.

Uzaya ilk erişen Sovyetler olmuştu:

Sovyetler'in uzaya gönderdiği ilk uydu: Sputnik 1.

Sovyetler ABD’yi gerçek anlamda ezip geçmek istiyordu. Bunun için çalışmalarına bilim insanlarıyla gece gündüz hız kesmeden devam eden Sovyetler, 1957 yılında Sputnik 1 uydusuyla birlikte- uzaya gerçek anlamda erişmiş ve ABD’yi gölgede bırakmıştı. Daha da büyük bir üstünlük sağlamak isteyen Sovyetler, ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirmek için sürekli denemeler yapıyordu.

Sovyetler, uzaya ilk insanı göndermeyi başardılar. Yuri Gagarin. 12 Nisan 1961'de tarihe "uzaya giden ilk insan" olarak geçti. Nitekim Rusların bu başarısının ardında başarısız denemeler de vardı.

Uzaydan gelen telsiz konuşmasını yakalayıp, gerçeği ortaya çıkaranlar: Judica ve Cordiglia kardeşler

Yuri Gagarin'in yaklaşık 1 ay önceki başarısının ardından, Sovyetler bu kez kadın bir kozmonotu uzaya göndermek istediler. Olayın bu kısmı çok net değil, çünkü yaşananlardan sonra tüm kayıtların imha edildiği söyleniyor. Tüm bu bilgilerin duyulmasını, Sovyetler'in çalışmalarından şüphe etmemizi sağlayan bir takım olaylar da yaşanıyor.

Tarihler 16 Mayıs 1961’i gösterdiğinde, amatör radyoculuk yapan Judica ve Cordiglia isimli İtalyan kardeşler, bir radyo sinyalini yakalayıp kayıt altına aldılar. Telsiz konuşması gibi görünen bu seslerde Rusça konuşan bir kadın vardı. Her şey konuşmalar İtalyancaya çevirildiği zaman ortaya çıktı.

Kadın kozmonota ait olduğu iddia edilen sesler:

Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Bir. İki. Üç. Dört. Beş.

Cevap verin. Cevap verin. Cevap verin.

Dinle! Dinle! Cevap verin!

Cevap verin. Cevap verin. Konuşun benimle!

Konuşun benimle! Burası sıcak! Burası sıcak!

Ne? 45 mi? Ne?

45 mi? 50 mi?

Evet. Evet. Evet. Nefes alıyorum.

Nefes alıyorum. Oksijen.

Oksijen. Çok sıcak.

Bu tehlikeli değil mi? Hepsi…

Bu tehlikeli değil mi? Her şey.

Evet. Evet. Evet. Nasıl?

Ne? Benimle konuşun! Nasıl yapacağım?..

Gönderim? Evet… Evet… Evet…

Ne? Gönderim şimdi başlıyor.

41. Bu taraftan.

Gönderimimiz şimdi başlıyor.

41. Bu taraftan.

Gönderimimiz şimdi başlıyor.

41. Evet. Burası sıcaklaşıyor.

Sıcak. Her yerde. Sıcak.

Sıcaklığı hissediyorum. Sıcaklığı hissediyorum. Sıcaklığı hissediyorum.

Alevleri görüyorum! Ne?

Alevleri görüyorum! Alevleri görüyorum!

Sıcaklığı hissediyorum. Sıcaklığı hissediyorum

32. 32. 41. 41.

... ... ...

Çakılacak mıyım? Evet. Evet. Sıcak. Hissediyorum. Sıcak.

Atmosfere geri giriş yapıyorum. Atmosfere geri giriş yapıyorum.

Sizi dinliyorum. Sıcağı hissediyorum… kayıt sonu.

Ses kaydında ne yaşanıyordu, daha da önemlisi bu ses kime aitti?

Tüyleri ürperten ses kayıtlarında duyulan kadın sesi, bir şeylerin ters gittiğini ve ona ne yapacağı konusunda talimat verilmesini istiyordu. Kadın, cümlelerinin en sonunda atmosfere geri giriş yapacağını belirtiyordu. Eldeki tüm veriler, bu kadının sanki uzaydan atmosfere doğru yöneldiğini gösteriyordu. Tuhaf şeyler dönmüştü, kadına dair başka bir ses kaydı da bulunmuyordu.

Sovyetler bu sırada ne yaptı dersiniz?

Ses kayıtlarından tam 3 gün sonra Sovyet Uzay Ajansı, kendilerine ait olan bir uydunun atmosfere girerken yanmaya başlayıp alev topu şeklinde yeryüzüne çakıldığını bildirdi. Ne var ki bu uydu bir otobüsten daha büyüktü. Sözde uydunun fırlatılış tarihi ve amacı ise hiçbir zaman açıklanmadı.

Uzaya Giden İlk Kadın olma unvanına sahip talihsiz kozmonot, iddialara göre yanarak ve yeryüzüne çakılarak can vermişti. Bugün Rusya bile bu olayın gizliliğini hâlâ sağlarken, söz konusu iddialara dair net bir açıklamada bulunmuyor.

Bazı kaynaklara göre kadının bulunduğu mekik, Dünya'nın çevresinde tam 17 tur attıktan sonra kontrolünü yitirdi.

Bu kadın yerine, bir başkasını tanıdık: Uzaya giden ilk kadın Valentina Tereshkova

Soğuk Savaş Dönemi uzay yarışında galip gelen ismi Sovyetler gibi görünüyordu. 12 Nisan 1961 tarihinde uzaya ilk insanı gönderdiğini resmen duyuran Sovyetler, bundan 2 yıl kadar sonra, 16 Haziran 1963 tarihinde ise uzaya giden ilk kadının varlığını doğruladı. Bu kişi ise günümüzde hâlâ yaşayan 81 yaşındaki olan Valentina Tereshkova idi.

~Valentina Tereshkova'nın inişinden sonra Vostok 6 uzay mekiği. Soldaki mavi kıyafetli kadın Valentinta Tereshkova.

Peki neden yukarıdaki sesin sahibi olan kadının ismi değil de Tereshkova’nın adı tarihte “Uzaya Giden İlk Kadın” olarak yer edindi? Bunun sebebi çok basitti. Valentina Tereshkova uzaya gidip, Dünya’ya sağ salim dönebilmişti. Ses kaydındaki kadın ise maalesef yanarak can vermişti.

~Yuri Gagarin ve Valentina Tereshkova 1963 yılında Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde basın toplantısında.

Sovyetler’in uzaya bir kadın gönderdiklerini ancak geri getiremeyip ölmesine sebep olduklarını duyurması, ABD karşısında onu vasat bir duruma sokardı. Bu sebeple Valentina Tereshkova, Sovyetler tarafından bu unvana sahip ve ismi tarih kitaplarında “Uzaya Giden İlk Kadın” olarak yer edindi.