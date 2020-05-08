CS:GO'yu Daha İyi Oynamanızı Sağlayacak 4 İpucu

CS:GO’da başarılı olmak her oyuncunun isteyeceği bir olaydır. Ne var ki herkes çeşitli nedenlerle ünlü FPS oyununda çok da başarılı olamaz. Bugün sizlere, ünlü CS:GO oyuncusu Ankit Panth tarafından önerilmiş ve daha iyi bir FPS oyuncusu olmanızı sağlayacak 4 ipucu sunuyoruz.

Son birkaç yıldır Hindistan’ın en başarılı CS:GO oyuncularından biri olarak kabul edilen Ankit Panth, daha iyi bir CS:GO oyuncusu olunabilmesi için yapılması gereken 4 önemli ipucu verdi. Oyun içindeki amaçlarını geliştirmek isteyen kişiler için kolay bir şekilde uygulanabilecek bu ipuçları, zamanla daha iyi bir CS:GO oyuncusu olmanızı sağlayabilir.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir kitle tarafından sevilerek oynanan ünlü FPS oyunu CS:GO, oyuncuların beceri seviyesini de geliştirmesini sağlıyor. Şimdi gelin sizlere Ankit Panth’in önerdiği ve daha iyi bir CS:GO oyuncusu olmanızı sağlayacak 4 ipucunu aktaralım.

CS:GO'yu daha iyi oynamak içni 4 ipucu:

Isınma maçı oynayın

Ankit, her rekabetçi maçından önce, nişan alma becerilerinizi keskinleştirmek için ısınma maçına girmenizi öneriyor. Bu sayede gözlerinizi hedefler üzerinde eğitmeyi başarabileceksiniz. Ankit, “Rekabetçi bir oyun oynamadan önce daima “aim_botz” isimli haritada çevrimdışı olacak şekilde deathmatch oynayarak ısınıyorum. Hedefinizi bulmanıza yardımcı oluyor” dedi.

Kas hafızanızı geliştirin

FPS tarzı oyunlarda hız çok önemlidir. Bunun için de kas hafızası gereklidir. Ankit, bu konu hakkında “Counter-Strike’ı yeterinde oynarsanız gözlerinizi '+' işaretinde tutacağınızı sanmıyorum. Şehsen ben yapmam. Kas hafızasını geliştirirseniz bir düşmanı görür görmez + işareti otomatik olarak ona doğru gidecektir.” şeklinde açıklama yaptı.

CS:GO’da kas hafızası geliştirmek için büyük, pürüzsüz bir mouse pad’e ihtiyacınız var. Bu mouse pad üzerinde elinizi düzgün ve rahat bir şekilde hareket ettirerek kendinizi eğitmeniz gerekiyor. Bu sayede + işareti sizin için önemsiz olmaya başlayabiliyor.

Aim stratejinizi oturtun

CS:GO’da genel olarak iki tür aim stratejisi vardır. Bunlardan birincisi; hareket halindeyken bile + işaretinizi belirli bir noktada tutmanızı sağlar. Diğeri ise, nişangâhınızı hedef noktalar arasında çok hızlı hareket ettirmenizi sağlayan Flick aim hareketidir. Flick Aim, kas hafızasını geliştirmenin önemli bir yoludur. Aim stratejinizi oturtmanın en iyi yolu, aim_botz tarzı haritalarda sık sık pratik yapmaktan geçer.

Eğilmeyi daha etkin kullanın

Eğer iyi bir CS:GO oyuncusu olmak istiyorsanız, eğildiğinizde daha net nişan aldığınızı bilirsiniz. Ankit, “CS: GO’da ateş etmeye başladığınızda, mermi yayılmasını azaltacak avantajlarınızı kullandığınızdan emin olun” dedi. Eğilme, mermi dağılmasını önemli ölçüde azalttığı gibi savunmanızı da artırabilir. Karşınızdaki oyuncuların büyük kısmının nişangâhı, her zaman kafa hizanızda olacaktır. Eğilmek ise, rakibinizi şaşırtabilir.

Profesyonel CS:GO oyuncusu Ankit Panth’a göre daha iyi bir oyuncu olmak için dikkat etmeniz gereken bazı hususlar bunlar. Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi bir CS:GO oyuncusu olmak için nelere dikkat edilmeli? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.