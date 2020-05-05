CS:GO'nun Yeni Güncellemesi, Öldürme Simgelerini Değiştirdi

Valve, popüler FPS oyunu CS:GO için yeni bir güncelleme yayınladı. 75MB boyutunda olan güncelleme, CS:GO’nun alışılagelen öldürme simgelerini yenilerken iki haritaya da bazı değişiklikler getirdi.

CS:GO’nun geliştiricisi Valve, nice FPS oyunlarını unutturan oyunu için güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Güncelleme, hem bazı oyun içi hataları gideriyor hem de oyuna yeni özellikler getiriyor.

4 Mayıs’ta yayınlanan güncelleme ile beraber oyunda yer alan öldürme simgelerine yenileri ekleniyor. Güncelleme ile beraber kör ölümler, sisten ölümler, dürbünsüz ölümler, duvar ve başka araçların arkasında gerçekleşen ölümler artık farklı simgelerle gösterilecek. CS:GO’nun bu yeni öldürme simgeleri bütün oyunculara yayınlanmadan önce bazı topluluklar için yayınlanmıştı. Yapılan testlerin ardından simgeler şimdi şimdi bütün oyunculara sunuldu.

CS:GO’nun 4 Mayıs güncellemesi, Wingman modundaki Inferno’nun 1v1 ısınma arenasının yanı sıra geçtiğimiz ay eklenen yeni Chlorine haritasında da bazı küçük değişiklikler içeriyor. Haritalardaki küçük değişikliklerin yanı sıra çömelme ve sürünme ile ilgili bir hata ve artı işareti ayarlarıyla ilgili çeşitli hatalar da düzeltildi.

Valve’ın Counter-Strike: Global Offensive için 4 Mayıs’ta yayınladığı güncellemenin 75MB boyutunda olduğu görülüyor. CS:GO’nun 4 Mayıs güncellemesinin notlarına da buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.