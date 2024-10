İş hayatında, insanların birbirlerine yardım etmekten kaçındığı hiç dikkatinizi çekti mi? Bu durum, yöneticilerin baskıcılığından kaynaklı olabilir mi? Bu konuda yapılan çarpıcı araştırma ve sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.

2022 yılında yayımlanan “The Impact of Leader Dominance on Employees’ Zero-Sum Mindset and Helping Behavior” (Lider Hakimiyetinin Çalışanların Sıfır Toplamlı Zihniyeti ve Yardımsever Davranışları Üzerindeki Etkisi) isimli güncel bir makale ilgi çekici sonuçlara ulaştı.

Çalışma, liderlerin baskınlık stratejilerinin çalışanlar üzerindeki etkisini inceleyerek, bu zihniyetin çalışanların yardımlaşma davranışlarına nasıl etki ettiğini tespit etmeyi amaçlıyor.

İlk olarak metodolojiyi inceleyelim.

Söz konusu araştırma, hem deneysel çalışmaları hem de saha çalışmalarını içeren sekiz farklı çalışmanın verilerini analiz ediyor.

Bu doğrultuda, araştırma kapsamına farklı endüstrilerdeki çalışanları ve liderleri kapsayan 147.780 gözlem dahil ediliyor.

Araştırmada temel olarak, lider baskınlığı, sıfır toplam zihniyeti ve çalışanların yardımlaşma davranışları gibi değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkisi inceleniyor.

Peki bulgular neyi işaret ediyor? Baskın liderler çalışan kişiler, başarının başkalarının başarısızlığı ile mümkün olacağına inanıyor!

Araştırma sonuçları, baskın liderlerin altında çalışanların, başarıyı sıfır toplam prensibi ile düşündükleri sonucun ulaşıyor.

Yani bu zihniyete göre, çalışanlar kendi ilerlemelerini başkalarının başarısızlığı ile mümkün görüyor.

Araştırmacılar bu durumu, çalışanların baskın liderlerin otoriter ve rekabetçi tutumlarını gözlemleyerek, başarıya yalnızca başkalarının başarısızlığı pahasına ulaşabileceklerine inandığı şeklinde yorumluyor.

Bu zihniyete sahip çalışanların başkalarına yardım etme davranışında ise azalma görülüyor.

Bulgular, çalışanların yardımlaşmayı kendi başarıları için bir engel olarak gördüklerinde, bu davranıştan kaçınma eğilimi sergiledikleri sonucuna ulaşıyor.

Ek olarak, baskın liderler altında çalışanların yardımlaşma konusunda daha az istekli oldukları tespit ediliyor.

Araştırmacılar bu durumu, baskın liderlerin yarattığı baskı ve rekabetçi ortamın çalışanların yardımlaşma davranışlarını sınırlaması şeklinde yorumluyor.

Özetle, bu bulgular baskın liderlerin çalışanlar arasında iş birliği ve yardımlaşmayı zayıflatarak organizasyonel verimlilik üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini bilimsel bir temelde kanıtlıyor.

Tabii her bilimsel araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da bazı kısıtları olabileceğini ve kendi örneklemi kapsamında ana kütleye mal edilebileceğini hatırlatarak içeriğimizi noktalayalım.

