NFS Hot Pursuit Remastered'ın Fiyatı Belli Oldu

Saatler önce duyurulan Need for Speed Hot Pursuit Remastered'ın Steam listeleme sayfası erişime açıldı. Bu gelişmeyle birlikte 10 yıl sonra yeniden piyasaya sürülecek oyunun fiyatı ve sistem gereksinimleri açıklanmış oldu. Oyunun fiyatı tartışmalara açık olsa da sistem gereksinimleri, oyuncuları sevindirecek türden.

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Electronic Arts, yarış oyunu tutkunu oyunseverleri heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Şirket, yaptığı açıklamalarda 2010 yılında piyasaya sürüldüğünde büyük ses getiren oyunu Need For Speed Hot Pursuit'in remaster sürümünü bugün duyurmuştu. Oyuncular, bu haberi bile henüz tam olarak sindirememişken şimdi Need For Speed ​​Hot Pursuit Remastered'ın sistem gereksinimleri ve fiyatı açıklandı.

Need For Speed ​​Hot Pursuit, piyasaya sürülen ve polislerin yoğunlukta olduğu ilk oyunlardan bir tanesiydi. Örneğin Need For Speed Carbon ya da Need For Speed Most Wanted gibi oyunlarda da polislerle başa çıkıyorduk ancak Need For Speed ​​Hot Pursuit'teki polis yoğunluğu, hiç şüphesiz benzersiz bir deneyim sunuyordu. İşte 10 yıl sonra bu oyun, yeniden favorilerimiz arasına girmeye hazırlanıyor.

Remastered olarak yayınlanan oyunlar, daha çok grafiksel iyileştirmeler içeriyor. Haliyle oyunun genel hatları korunurken oyuncular, o yıllara göre çok daha gelişmiş grafik kalitesine sahip oyunlarla karşılaşıyorlar. Need For Speed ​​Hot Pursuit Remastered'da da böylesi bir durum olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Ancak bu durum sizleri korkutmasın. Need For Speed ​​Hot Pursuit'in sistem gereksinimleri, kullanıcıları o kadar da zorlamayacak gibi görünüyor.

İşte Need For Speed ​​Hot Pursuit Remastered'ın önerilen sistem gereksinimleri

İşlemci: AMD FX-8350 ya da Intel Core i5-350K

AMD FX-8350 ya da Intel Core i5-350K RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon R9 270x ya da NVIDIA GeForce GTX 660

AMD Radeon R9 270x ya da NVIDIA GeForce GTX 660 DirectX Sürümü: 11

11 Depolama Alanı: 45 GB

Oyunun fiyatı ne kadar olacak?

Need For Speed ​​Hot Pursuit Remastered'ın Steam listeleme sayfası, oyunun sistem gereksinimlerine ek olarak fiyatını da gözler önüne seriyor. Buna göre oyuncular, 10 yıl sonra yeniden piyasaya sürülecek Need For Speed ​​Hot Pursuit'e sahip olmak için 220 TL ödeme yapacaklar. Oyunun fiyatı biraz tartışılır olsa da pek çok Need For Speed hayranının bu parayı vermeye bugünden razı olduğunu ifade etmek gerekiyor. Electronic Arts'ın açıklamalarına göre Need For Speed ​​Hot Pursuit Remastered, 6 Kasım itibarıyla erişilebilir olacak.

Eğer Need For Speed ​​Hot Pursuit Remastered ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, sizleri burada bulunan haberimize bekliyoruz. Oyunun Steam'deki listeleme sayfasına erişerek ön sipariş vermek isterseniz de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.