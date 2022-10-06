Electronic Arts’ın 1994 yılından beri hemen hemen her yıl piyasaya sürdüğü Need for Speed serisi, bir dönemin en etkileyici yarış oyunlarına sahipti. Ancak serinin son oyunu Need for Speed: Heat pek çok yarış oyunu sever tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştı.
Hatırlarsanız dün akşam saatlerinde EA’in Japonya’daki dağıtıcısı olan Neowing’in resmi internet sitesinde yeni Need for Speed oyunu hakkında bazı bilgiler paylaşılmıştı. Bugün ise serinin yeni oyunu Need for Speed: Unbound, EA tarafından resmi olarak tanıtıldı. Oyunun tanıtılmasıyla birlikte ülkemizdeki fiyatı da belli oldu.
İşte Need for Speed Unbound’ın resmi tanıtım fragmanı
Oyunun fragmanında dikkat çeken ilk detay daha önce ortaya atılan ve dün gördüğümüz sızıntılarda da dikkat çeken çizgi film tarzı ara sahneler. Bu tasarımın sadece ara sahnelerde kullanılacağı düşünülse de yayınlanan fragmanda bu yeni görsel tarzın oyunun tamamına hâkim olduğunu görebiliyoruz. Grafiti tarzı lastik dumanlarından tutun da yeni nitro efektlerine kadar pek çok oyun içi elementte kullanılacak bu tarz hakkında şimdiden bazı eleştiriler gelmeye başladı bile.
Öte yandan pek çok NFS oyununda olmayan ve yıllardır oyuncu topluluğunun istediği tampon sökme özelliğinin de bu oyuna eklendiğini görüyoruz. Yayınlanan fragmanda bazı araçların ön ve arka tamponlarının olmaması bu özelliği de oyunda göreceğimiz anlamına geliyor.
Need For Speed Unbound’da 144 adet araç olacak
Electronic Arts’ın resmî sitesinde yayınlanan bilgilere göre oyunda tam 144 adet araç bulunacak. Eski oyunlarda gördüğümüz ve ikonikleşmiş pek çok aracında bu listede olması dikkat çekiyor. Ancak ne yazık ki bir süre önce Toyota ile kavgalı bir şekilde yolları ayıran EA, bu oyuna da Toyota markasından herhangi bir aracı eklemedi.
İşte Need For Speed Unbound’da olacağı açıklanan tüm araçlar
- Acura NSX
- Acura RSX-S
- Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio
- Aston Martin DB5
- Aston Martin DB11 Volante
- Aston Martin DB11
- Aston Martin Vulcan
- BMW M3
- BMW M3 Evolution II
- BMW X6 M
- BMW M3
- BMW M5
- BMW Z4 M40i
- BMW M4 Coupe
- BMW M2 Competition
- BMW M1 1981 Excalibur
- BMW i8 Coupe
- BMW M4 GTS
- BMW M3 Convertible (E92)
- BMW M4 Convertible
- BMW i8 Roadster
- Bugatti Chiron Sport
- Buick Grand National
- Chevrolet Corvette Stingray
- Chevrolet Corvette Stingray Convertible
- Chevrolet C10 Stepside Pickup 1965
- Chevrolet Corvette Grand Sport
- Chevrolet Camaro Z28
- Chevrolet Corvette Z06 2013
- Chevrolet Camaro SS
- Chevrolet Bel Air 1955
- Chevrolet Corvette ZR1
- Chevrolet Colorado ZR2
- Dodge Challenger SRT8
- Dodge Charger R/T 1969
- Dodge Charger SRT Hellcat
- Ferrari LaFerrari
- Ferrari
- Ferrari Testarossa Coupé 1984
- Ferrari 488 GTB
- Ferrari F40
- Ferrari 458 Italia
- Ferrari 488 Pista
- Ferrari FXX-K Evo
- Ferrari 458 Spider 2011
- Ford F-150 Raptor
- Ford Mustang GT
- Ford GT
- Ford Mustang BOSS 302 1969
- Ford Mustang 1965
- Ford Mustang Foxbody 1990
- Ford Crown Victoria 2008 Excalibur
- Ford Focus RS
- Ford F-150 Raptor Legends Edition
- Ford Mustang GT Convertible (Facelift)
- Honda Civic Type-R
- Honda Civic Type-R
- Honda NSX Type-R
- Honda S2000 Ultimate Edition
- Infiniti Q60S
- Jaguar F-Type R Coupe
- Jaguar F-Type R Convertible
- Koenigsegg Regera
- Lamborghini Countach LPI 800-4
- Lamborghini Huracán LP580-2
- Lamborghini Aventador S
- Lamborghini Countach 25th Anniversary
- Lamborghini Murciélago SV
- Lamborghini Urus
- Lamborghini Huracán Performante
- Lamborghini Aventador SVJ Coupe
- Lamborghini Diablo SV
- Lamborghini Huracán LP610-4 Spyder
- Lamborghini Aventador S Roadster
- Lamborghini Aventador SVJ Roadster
- Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster
- Lamborghini Huracán Performante Spyder
- Land Rover Range Rover Sport SVR
- Land Rover Defender 110 Double Cab Pickup
- Lotus Exige S
- Mazda RX-7 Spirit R
- Mazda MX5
- Mazda RX-8 Spirit R (R3)
- Mazda MX5
- McLaren P1
- McLaren F1
- McLaren 570S
- McLaren 570S Spider
- McLaren 600LT
- McLaren P1 GTR
- Mercedes-Benz 190E 2.5-16
- Mercedes-AMG C 63 Coupe
- Mercedes-AMG G 63
- Mercedes-AMG GT
- Mercedes-AMG A 45
- Mercedes-AMG GT R
- Mercedes-AMG GT S Roadster
- Mercedes-AMG C 63 Convertible
- Mercedes-AMG GT Black Series
- Mercury Cougar
- Mini John Cooper Works Countryman
- Mitsubishi Lancer Evolution IX
- Mitsubishi Lancer Evolution X
- Mitsubishi Eclipse GSX
- Nissan GT-R Premium
- Nissan Skyline GT-R V·Spec
- Nissan 370Z Heritage Edition
- Nissan Silvia K’s
- Nissan Z Prototype
- Nissan Silvia Spec-R Aero
- Nissan Skyline GT-R V·Spec
- Nissan 350Z
- Nissan Skyline 2000 GT-R
- Nissan Fairlady 240ZG
- Nissan 180SX Type X
- Nissan 370Z Nismo
- Nissan GT-R Nismo
- Pagani Huayra BC
- Plymouth Cuda
- Polestar Polestar 1 2020
- Pontiac Firebird 1977
- Porsche 911 GT3 RS
- Porsche 911 Carrera RSR 2.8 1973
- Porsche 918 Spyder
- Porsche 718 Cayman GTS
- Porsche 911 Carrera S
- Porsche 911 GT2 RS
- Porsche Panamera Turbo
- Porsche 911 Turbo S Exclusive Series
- Porsche Boxster 718 Spyder
- Porsche 911 Carrera GTS
- Porsche 911 Turbo S Cabriolet Exclusive
- Porsche 911 Targa 4 GTS
- Porsche 911 Carrera GTS Convertible
- Porsche Cayman GT4
- SRT Viper GTS
- Subaru Impreza WRX STI
- Subaru BRZ Premium
- Subaru Impreza WRX STI
- Volkswagen Beetle 1963
- Volkswagen Golf GTI 1976
- Volkswagen Golf GTI Clubsport
- Volvo 242DL 1975
- Volvo Amazon P130
Need For Speed Unbound’un fiyatı göz yaşartıyor
Gelelim oyunun en tatsız kısmı olan fiyatına. Need for Speed Unbound’ın Standart sürümü ülkemizde 1.199,99 TL fiyat etiketiyle Steam’de ön siparişe açılırken oyunun Deluxe versiyonu ise 1.399,99 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Oyun 2 Aralık tarihinde PlayStation ve Xbox kullanıcılarının beğenisine sunulacak. PC oyuncuları ise ne yazık ki oyunu deneyimlemek için biraz daha beklemek zorunda.