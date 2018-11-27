Bilim kurgu ve mecha temasını mükemmel birleştiren bir anime olan Neon Genesis Evangelion'u çok yakında Netflix'te izleyeceğiz.

Netflix, bir süredir dönen dedikoduları doğruladı ve Neon Genesis Evangelion'un çok yakında Netflix çatısı altında izlenebileceğini onayladı. Anime serisinin yanında iki devam filmi de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Netflix'in bu hamlesinin altında yatanlara göz atmakta fayda var: Neon Genesis, 1995 ve 1996 yıllarında 26 bölüm olarak yayınlandığında dünyayı adeta kasıp kavurmuştu. 2015 yılını anlatan ve mechleri yöneten gençlerin Tokyo'daki hayatta kalma mücadelesini konu alan anime, dönemin en mükemmel yapımlarından biriydi.

Özetle Netflix'in bu kült animeyi bünyesine katmasının altında net bir mesaj var: Netflix'i sağlam bir anime platformu olarak da göreceksiniz. Neon Genesis, 2019 yılının yaz aylarında Netflix'te bizlerle olacak.