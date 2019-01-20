Gece modu olmadığı için gözlerinizi yoran internet sayfalarından sıkıldıysanız Dark Reader eklentisi tam da size göre. Chrome, Firefox ve Safari tarayıcıları için ücretsiz olarak kullanılabilen bu eklenti sayesinde neredeyse her internet sitesini gece modunda kullanabileceksiniz.

Son dönemde uygulama geliştiricileri ve işletim sistemi yazılımcıları, geliştirdikleri ürünlerin kullanıcılar tarafından karanlıkta kullanıldığında rahatsız edici olabileceğinin farkına varmış durumdalar. Apple'ın macOS Mojave işletim sisteminde sunduğu gece modu, Microsoft'un Windows 10'da sunduğu gece ışığı gibi özellikler, bunun en büyük örneği. Geceleri internette vakit geçirenler için ise Dark Reader isimli eklenti geliştirilmiş durumda.

İnternet tarayıcılarının içinde gece modu temaları olsa da çoğu internet sitesinde bu temalar etkisiz kalabiliyor. Chrome, Firefox ve Safari internet tarayıcılarından birini kullanıyorsanız, Dark Reader size neredeyse her internet sitesinde gece modunu kullanma imkanı sunuyor. Dark Reader'ı tarayıcınıza eklemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

1. Dark Reader'ın internet sitesine girin:

Dark Reader'ın sitesine gitmek için buraya tıklayabilirsiniz. Dark Reader'ın internet sitesine girdiğinizde, sizi karşılayan ekrandan kendi tarayıcınızı seçin. Ardından site, sizi tarayıcınızın eklenti mağazasına yönlendirecektir.

2. Eklenti mağazanızdan "Tarayıcıya Ekle" seçeneğine tıklayın:

Tarayıcınıza Dark Reader eklentisini eklediğinizde artık onu kullabilir durumda olacaksınız.

3. İnternet sitelerinin görsel ayarlarını, Dark Reader eklentisi ile yapabilirsiniz:

Sağ üst köşedeki Dark Reader ikonuna tıklayarak eklenti ayarlarına ulaşabilirsiniz. Parlaklık ve Kontrast ayarını yapabileceğiniz bu ekrandan, internet sitelerindeki yazı tipini de değiştirebilirsiniz.

Dark Reader, geceleri göz yormayan bir internet deneyimi sunsa da tamamen mükemmel diyemeyiz. Eklentinin sitelerin orijinal renklerini değiştirmesi, bazı internet sitelerinin geç yüklenmesine sebep olabilir. Bu gecikme kimi zaman can sıkıcı boyutlara ulaşabiliyor.

Ayrıca yeni bir internet sitesine geçerken ya da yeni bir sekme açarken, anlık bir parlama görülebiliyor. Eklentinin sitenin renklerini dönüştürmeden hemen önceki süreçte yaşanan bu parlama, bazı kullanıcıların istemediği bir durum olabilir. Bu dezavantajlara rağmen Dark Reader'ı kullanmak isterseniz, yukarıdaki adımları izleyerek tarayıcınıza etkili bir gece modu kazandırabilirsiniz.