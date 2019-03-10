Nostalji yaşamak isteyen üyelerimiz için derlediğimiz Android için en iyi 5 NES emülatörü haberimizle karşınızdayız.

NES, 90'lı yılların en popüler oyun konsollarından biriydi. İçerdiği basit kontrollü oyunlar ve aile dostu içerikli oyunlarla birçok kişinin gönlünde taht kurmuştu. Konsol artık doğal olarak aktif değil ancak NES oyunlarını oynamanın bir yolu da Android emülatörleri. Bu haberimizde Android için en iyi 5 NES emülatörünü sıraladık.

EmuBox

EmuBox, listedeki en yeni NES emülatörlerinden biri ve birçok oyunu içeriyor. Bu emülatör ayrıca Nintendo DS ve klasik PlayStation 1 oyunlarını da içeriyor. Kulllanması kolay emülatörlerden biri olan EmuBox'u Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

John NESS

John NESS, hem NES hem de SNES konsolları için emülatör desteği sağlıyor. Uygulamada oyun içi hileler, kontrolcü desteği ve ağır çekim desteği de mevcut. Uygulamanın kendisi ücretsiz fakat uygulama içi satın alımlar mevcut.

Nostalgia.NES

Nostaliga.NES emülatör seçenekleri arasında sağlam olanlardan biri. Uygulama aynı zamanda diğer platformlar için popüler olan FCEUX emülatörünü de kullanıyor. Emülatörde, kayıt sistemi desteği, kontrolcü desteği hatta kablosuz bağlantılı kontrolcü desteği bile mevcut. Bu uygulamanın da kendisi ücretsiz fakat uygulama içi satın alımlar mevcut.

Retro8

Retro8, listemizdeki tek ücretli emülatör. En iyi SNES emülatörü olarak değerlendirilien SuperRetro16'nın yapımcılarından gelen Retro8, binlerce oyun içi hile desteği ve kablosuz bağlantılı kontrolcü desteği sunuyor ve oyun içi rehberler de mevcut. Emülatörün fiyatı ise 4,99 TL.

RetroArch

RetroArch, listemizdeki en iyi emülatörlerden biri. Birden fazla eski oyun konsolunun emülatör desteğini sağlayan RetroArch tamamen ücretsiz ancak kullanımı biraz zor. Oyunları oynamak için uygulamanın kendi sitesinden kaynak kodlarını indirmeniz gerekiyor.

Android için en iyi 5 NES emülatörü listemizin sonuna geldik. Nostalji yaşamak isterseniz, listelediğimiz bu 5 emülatör işinizi görecektir.