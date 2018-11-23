Android Telefonunuzu Atari Salonuna Çevirecek 5 Emülatör

Oyun dünyasında retro akımının tavan yaptığı günlerde, akıllı telefonunuzda eski oyunları oynayabileceğiniz emülatörleri sizler için derledik.

Emülatörlere henüz aşina değilseniz size kısaca emulatörler kavramını açıklayalım: Emülatorler başka bir cihazın özelliklerini normalde bunları çalıştıramayacağınız platformlarda çalıştırmanızı sağlayan programlara verilen bir isim. Şimdiyse sizlere vereceğimiz bazı emülatör isimlerini Google Play gibi platformlardan indirip, Android telefonunuzu birer atariye çevirebilirsiniz.

MAME4droid (0.139u1)

MAME4droid, 8000'den fazla arcade oyunu çalıştırabilen bir emülatör. Telif haklarıyla korunan herhangi bir metaryali oynamak konusunda ise elbette bazı sıkıntılar çekebilirsiniz.

Snes9x EX+

Bu emülatör ise Snes9x 1.55 tabanlı olmakla birlikte hemen hemen tüm SNES oyunlarını sorunsuzca çalıştırabilmekte. Dönemin 'atari' oyunlarını yadetmek için birebir.

PPSSPP

PlayStation Portable'ı bir dönem elimizden bırakamadığımızı hatırlıyor olmalısınız. Şimdiyse PPSSPP sayesinde oyunları PC'de veya Android telefonunuzda oynatabilirsiniz. Sorunsuz çalışan bir PSP emülatörü arıyorsanız PPSSPP ücretsiz olan emülatörlerin en iyisi diyebiliriz.

ePSXe for Android

PlayStation 1 emülatörlerinden en popüler olanı ePSXe, PlayStation 1'de oynayabildiğiniz hemen hemen tüm oyunları tekrar karşınıza getiriyor. Tarihin belki de en efsane konsolu için piyasaya çıkan oyun skalası çok ama çok geniş.

NDS Emulator

Nintendo DS oyunlarını yeniden mi oynamak istiyorsunuz? O halde NDS Emulator sizin için harika bir tercih olabilir. Oyun dünyasının en çok oyun skalasına sahip konsollarından biri olan DS'in oyunları telefon ekranlarına da çok uygun.