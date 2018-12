Netflix'e 2020'de Ghost in the Shell'in Yeni Animesi Geliyor

Anime söz konusu olduğunda Netflix, son zamanlarda iyi işler çıkarmaya başladı. Şirketin yeni planı ise yine bir klasik: Ghost in the Shell.

Netflix çıkardığı dizilerle oldukça sevilen ve tercih edilen bir kuruluş. Son zamanlarda gözünü anime dünyasına da çeviren Netflix, bu alanda da başarısızlığı kabul etmiyor gibi görünüyor. Hatırlayacak olursak yayın servisi kasım ayında Cowboy Bebop'un live-action versiyonu üzerinde çalışmaya başladığını duyurmuş, Pacific Rim ve Altered Carbon evreninde geçen yeni şovlar oluşturmuş ve Neon Genesis Evangelion'u abonelere getirmişti. Şimdiyse şirket, gözünü yükseklere dikti: Ghost in the Shell'in yeni animesi geliyor.

Bir blog servisi olan io9'da görüldüğü üzere Netflix, yeni bir Ghost in the Shell animesi hazırlığında olduğunu duyurdu. Ghost in the Shell: SAC_2045 adındaki yeni animenin yönetmenliğini Shinji Aramaki ve Kenji Kamiyama üstleniyor olacak. Netflix, konu hakkında yeni bölümlerin 2020'de çıkacağı haricinde herhangi bir açıklama yapmaktan çekiniyor.

Bilmeyenler için söylemiş olursak Ghost in the Shell, 1989 yılında bir cyperpunk mangası olarak çıkmış ve daha önce siber terörist karşıtı bir organizasyon olan Public Security Section 9'da çalışan Binbaşı Motoko Kusanagi adındaki bir cyborg'u anlatıyor.

Ghost in the Shell, daha sonra 1995 yılında filme çekilmiş ve televizyon dizileri ile devam etmişti. Yakın zamanda ise Paramount Pictures, Motoko Kusanagi'yi Scarlett Johansson'ın canlandırdığı bir filmle karşımıza çıkmış ve bu sebepten birçok eleştiri almıştı. Umarız bu yeni anime, hayranları tekrar sevindiren bir hikayeye sahip olur.