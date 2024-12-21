Netflix, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 2027 ve 2031 turnuvalarının yayın haklarını aldı. Spor yayıncılığına yatırım yapmaya devam ediyor.

Netflix, 2027 ve 2031 yıllarındaki FIFA Kadınlar Dünya Kupası etkinliklerinin ABD yayın haklarını satın aldı. FIFA'nın bir streaming platformuyla yaptığı en büyük yayın sözleşmesi oldu.

Netflix, FIFA ile imzaladığı anlaşma ile ABD'deki yayın haklarını satın aldı. Yapılan anlaşma 2027 ve 2031 Kadınlar Dünya Kupası turnuvalarını kapsıyor olacak.

Netlix, spor yayınlarını arttırmaya devam ediyor

FIFA Başkanı Gianni Infantino, anlaşmayı "spor medya hakları için dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Yaşanan bu gelişme FIFA'nın ilk kez Kadınlar Dünya Kupası'nın medya haklarını ayrıştırmasıyla gerçekleşti. 2027 turnuvası Brezilya'da düzenlenecek, ancak 2031'in ev sahibi henüz belirlenmedi. ABD'nin bu etkinliğe ev sahipliği yapmak adına teklif sunması bekleniyor.

FIFA, 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nı 1.12 milyar kişinin izlediğini açıklamıştı. 2023 turnuvasında ise en yüksek izleyici sayısına ulaşmıştı. Bu da kadın futbolunun giderek daha fazla popülerleştiğini gösteriyor diyebiliriz. Öte yandan Netflix, spor yayıncılığına büyük yatırımlar yapmayı sürdürüyor ve yakın zamanda WWE Monday Night Raw programının yayın haklarını da alacak. Netflix’in Kadınlar Dünya Kupası yayın haklarını alması, platformun spor yayıncılığına yaptığı yatırımlarını artırmaya devam ettiğini gösteriyor.