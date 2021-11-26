Netflix Hakkında 'Eşcinsellik Propagandası' Soruşturması

Rusya, Netflix'e eşcinsellik üzerinden soruşturma açtı. İddialara göre şirket, 18+ değerlendirmesi olması gereken eşcinsellikle ilgili yapımları, 16+ şeklinde servis ediyor. Soruşturma, Netflix Rusya'nın başını ağrıtabilir.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, yayınladığı içerikler nedeniyle Rus hükümeti ile karşı karşıya geldi. Ailenin korunabilmesi için kurulmuş olan bir kamu kuruluşunun harekete geçmesiyle zor duruma düşen Netflix, kuruluşun iddiasına göre Rusya'daki eşcinsel propagandası yasasına aykırı hareket ediyor.

Rusya'daki kanunlara göre eşcinsellikle ilişkili yapım ve sahnelerin, 18 yaşından küçük bireylere gösterilmemesi gerekiyor. Netflix'in bazı yapımlarında ise "16 yaş ve üzeri" değerlendirmesi yer alıyor. İşte bu durum, Netflix'in Rusya'daki ilgili yasayı çiğnediğinin düşünülmesine yol açtı.

Rusya, Netflix'i geçici bir süreliğine yasaklayabilir

Rusya'daki kamu kuruluşunun şikayeti, İçişleri Bakanlığı tarafından incelemeye alındı. Eğer eşcinselliğin bulunduğu yapımların eşcinsel propagandası yasasına aykırı olduğu tespit edilirse, Netflix'e büyük cezalar verilecek. Bu cezalardan ilki, 1 milyon rubleye kadar para cezası olacak. Esas büyük ceza ise Netflix'in Rusya'da geçici bir süreliğine de olsa yasaklanması olabilir. Soruşturmanın nasıl tamamlanacağını zaman gösterecek.

Netflix'e yakın olduğu söylenen isimlerden bir tanesi, Rusya'da hizmet veren Vedomosti isimli gazeteye demeç verdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, Netflix'in ülkelerin yasalarına göre hareket ettiği, eşcinsel yapımların Rusya'da her zaman 18+ değerlendirmesi ile verildiği söylendi. Ancak nihai karar, Rus yetkilileri tarafından verilecek.