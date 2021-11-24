Squid Game, Kuzey Kore’de İdam Cezasına Sebep Oldu

Yayınlandığı günden bu yana gündemden düşmeyen Squid Game, bu kez oldukça üzücü bir habere konu oldu. Kuzey Kore'de diziyi ülkeye 'kaçak' yollarla sokan bir satıcı idam cezası alırken diziyi izleyen gençlere hapis cezası verildi.

Geçtiğimiz aylarda Netflix'te yayınlanan ve izleyicisiyle buluşur buluşmaz dünya genelinde bir fenomen haline gelen Squid Game, Netflix'te de rekor üstüne rekor kırmıştı. Sonrasında uzunca süre gündemimizden düşmeyen ve çeşitli tartışmalara sebep olan dizi, bu kez oldukça can sıkıcı bir haberin konusu haline geldi.

Kuzey Kore'den bazı kaynakların Radio Free Asia'ya (RFA) verdiği bilgilere göre, Squid Game ülkede bir idam cezasına ve diziyi izleyen gençlerin hapis cezasına çarptırılmasına sebep oldu. Diziyi ülkeye USB ile 'kaçak yollarla' sokan kişi, bu 'suç' sebebiyle ölüme mahkum edildi. Aynı zamanda diziyi izleyen öğrencilerin okulunda müdürlere ve öğretmenlere 'sürgün' cezası verildi.

Tek suç 'dizi izlemek':

Hayrete düşüren ve 'yok artık' dedirten olayda, idam cezasına çarptırılan kişiden USB'yi satın alan genç ömür boyu hapis cezası alırken diziyi izleyen öğrenciler 5 yıl boyunca ağır işlerde çalışma cezası aldı. Ayrıca öğrencilerin okudukları okulun müdürü ve öğretmenleri görevden alınarak bir nevi 'sürgüne' gönderildi.

Kaynaklara göre bu karar Kuzey Kore'nin "Gerici Düşünce ve Kültürün Ortadan Kaldırılması" konulu yeni yasayı ilk kez reşit olmayanlarla ilgili bir davada uyguladığı anlamına geliyor. Söz konusu yasa, özellikle ABD ve Güney Kore gibi ülkelere ait herhangi bir medya ürününün izlenmesi ve dağıtılması gibi durumlarda doğrudan 'ölüm cezası' getiriyor.