Netflix'in yayınlandığı ilk günden itibaren büyük yankı uyandıran dizisi La Casa de Papel'den yeni haberler geldi. Netflix, merakla beklenen 5. sezonun çekimlerinin tamamlandığını açıkladı.

Yayınlandığı 2017 yılında uzunca süre gündemde kalan ve Netflix'in daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayan işlerden biri olan La Casa de Papel, beşinci sezonu ile izleyicisine veda etmeye hazırlanıyor. Başlangıçta iki sezon olarak planlanan fakat çok sevilmesi sonrası pek çok dizi ile aynı kaderi paylaşarak uzatılan serinin son sezonunun çekimleri ise tamamlandı.

Son sezonun çekimleri devam ederken geçtiğimiz haftalarda serinin oyuncuları da final sezonunun setinden görüntüler paylaşmışlardı. 5. sezonun dizinin final sezonu olacağı bilgisi ise geçtiğimiz yaz duyurulmuştu. İki sezon olarak planlanan bir dizinin 5. sezon ile artık biteceğine hayranlarının çok da üzülmediğini tahmin ediyoruz.

'Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar':

Netflix tarafından paylaşılan bir tweet ile duyurulan haberde 'Hikayenin nasıl bittiğini size göstermek için sabırsızlanıyoruz' ifadesi kullanılırken Netflix Türkiye de benzer bir tweet ile haberi Türkiye'deki izleyicilerine duyurdu.

'Hırsız olarak başladılar, aile olarak tamamlıyorlar' sözleriyle duyurulan haberde dizinin final sezonunun ne zaman izleyicisi ile buluşacağına dair herhangi bir bilgi verilmedi. Dizinin yaratıcısı Alex Pina ise 5. sezona dair en büyük zorluğun ekibin nasıl dağıtılacağına karar vermek olduğunu söyledi. Neredeyse bir yılı bu soruya cevap arayarak geçirdiklerini ifade eden Pina, bu sorunun ve daha pek çoğunun cevaplarının 5. sezonda saklı olduğuna işaret etti.