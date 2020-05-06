Netflix’in sevilen dizisi After Life, sona doğru yaklaşıyor. Dizinin oyuncusu ünlü komedyen Ricky Gervais, üçüncü sezon ile veda edeceklerini duyurdu.

Geride bıraktığımız haftalarda Ricky Gervais'in başrolünü oynadığı Netflix dizisi After Life'ın ikinci sezonu yayınlanmıştı. Altı bölümden oluşan ikinci sezonda Tony, hayatını kaybeden eşinin yasını tutmayı sürdürüyor ancak yakın olduğu insanlarla daha iyi ilişkiler geliştirmeye çalışıyordu.

Ricky Gervais, dizinin hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, dizinin üçüncü sezon ile birlikte sona ereceğini duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Gervais, “Birçoğunuz, After Life 2’yi çabucak izledi ve yine bir numara yaptı” diye yazdı. Komedyen, üçüncü sezonun kesin olarak son sezon olacağını söyledi.

After Life hayranlarını üzecek gelişme:

After Life; orta yaşlardaki gazeteci Tony'nin, eşi Lisa'nın kanser nedeniyle hayatını kaybetmesiyle başladığı yeni hayatı anlatıyor. Karısının ölümünden sonra intihar etmeyi düşünen Tony, bundan vazgeçerek o andan itibaren hoşuna giden her şeyi yapmaya karar veriyor ve maceraları sırasında tuhaf insanlarla karşılaşıyor. Üçüncü sezon ile birlikte alınan final kararı, dizinin takipçilerini hiç şüphesiz üzdü.

Dizinin başrol oyuncusu Gervais, üçüncü sezonla ilgili başka bir açıklamasında, “Bu gerçekten ürkütücü bir görev. Özellikle de tüm yumurtalarınızı bir sepete koyduğunuzda...” ifadelerini kullandı. Dizide Postman Pat’i canlandıran Joe Wilkinson, dizide mutlu bir son bulmayı umduğunu söyledi.

Öte yandan ilk sezona verilen tepkileri hayli olumlu ve memnun edici bulan Ricky Gervais, daha önce hiç böyle tepkilerle karşılaşmadığını ancak bu nedenle ikinci sezonu daha iyi yapabilmek için daha çok çalışması gerektiğini söylemişti. Ünlü komedyen, dizideki karakterlere aşık olduğunu da kaydetmişti.

After Life'ın kadrosunda Ricky Gervais'in yanı sıra Kerry Godliman, Tom Basden, Tony Way, David Bradley ve Ashley Jensen gibi isimler yer alıyor. Dizinin senaristliği ve yönetmenliğini Ricky Gervais yaparken yapımcılığını Gervais'le beraber Charlie Hanson üstleniyor. Yapım, Derek Productions imzasını taşıyor.