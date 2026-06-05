Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Netflix, Yeni FIFA Dünya Kupası Oyununu Duyurdu: İşte İlk Fragman!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Netflix, oyun sektöründeki en büyük hamlesini yaparak Dünya Kupası heyecanını doğrudan televizyon ekranlarımıza taşıyor.

Netflix, Yeni FIFA Dünya Kupası Oyununu Duyurdu: İşte İlk Fragman!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Netflix, "FIFA World Cup Launch Edition" adını verdiği yeni futbol simülasyon oyununu 11 Haziran'da oyunseverlerin beğenisine sunacağını resmi olarak duyurdu.

Proje, ünlü "007 First Light" oyununun arkasındaki geliştirici Delphi Interactive ve Netflix Games ortaklığında, doğrudan FIFA iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Oyunun en dikkat çekici yönü ise karmaşık oyun sistemlerinden uzak, tamamen kullanıcı dostu bir yapıda tasarlanmış olması. Televizyonunuzda Netflix uygulamasını açıp ekrandaki QR kodu telefonunuzla tarattığınız anda, akıllı telefonunuz bir oyun kumandasına dönüşüyor ve doğrudan sahaya adım atabiliyorsunuz.

İçerikten Görseller

Netflix, Yeni FIFA Dünya Kupası Oyununu Duyurdu: İşte İlk Fragman!
2

Nasıl bir oyun bizleri bekliyor?

FIFA'nın oyun yayıncısı dev şirket EA ile uzun yıllar süren ve artık sona ermiş olan ortaklığındaki geleneksel "FIFA" oyunlarıyla kıyaslandığında, bu yeni yapımın çok daha başlangıç seviyesi ve erişilebilir olduğu aşikâr. Üstelik Netflix’in diğer tüm oyunlarında olduğu gibi bu oyunda da abonelerden ekstra hiçbir ücret talep edilmeyecek. Oyun içerisinde herhangi bir mikro ödeme (uygulama içi satın alım) veya reklam da yer almıyor.

Oyuncular, oyunu oynama sıklıklarına ve günlük görevleri tamamlama durumlarına göre oyun içi para kazanabilecekler. Kazanılan bu dijital paralar ise takım üyelerinin istatistiklerini ve yeteneklerini artırmak, yani oyuncuları güçlendirmek için harcanacak.

Gerçek turnuva ile eş zamanlı güncellenecek

2

Oyunun çıkış tarihi, gerçek hayattaki FIFA Dünya Kupası'nın başlama günü olan 11 Haziran ile tamamen senkronize edilmiş durumda. Kullanıcılar turnuvada yer alan 48 takımın tamamını seçebilecek, 16 gerçek dünya stadyumunda mücadele edebilecek ve kupada boy gösteren tam 1.248 gerçek oyuncunun kontrolünü eline alabilecek.

Netflix’in Variety’ye aktardığı bilgilere göre oyun turnuva boyunca her gün dinamik olarak güncellenecek. Gerçek sahada alınan maç sonuçları ve yaşanan turnuva olayları, oyuna anında yeni görevler, mücadeleler ve özellikler olarak yansıtılacak. Dünya Kupası bittikten sonra da oyunun köşesine çekilmeyeceğini belirten Netflix, yapımın zaman içinde evrilmeye devam edeceğini ve önümüzdeki yıl düzenlenecek olan Kadınlar Dünya Kupası'na yönelik eklemelerin de şimdiden planlandığını söyledi.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

FC 26'ya Türk Milli Takımı Geldi: İşte Oyuncularımızın Reytingleri

FC 26'ya Türk Milli Takımı Geldi: İşte Oyuncularımızın Reytingleri

780 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

780 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Days of Play 2026 Başladı: 40'tan Fazla PlayStation Oyununu Ücretsiz Deneyebilirsiniz (2025 Yılın Oyunu Dahil)

Days of Play 2026 Başladı: 40'tan Fazla PlayStation Oyununu Ücretsiz Deneyebilirsiniz (2025 Yılın Oyunu Dahil)

Days of Play İndirimlerinde 16 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 16 PlayStation Oyunu

Days of Play İndirimlerinde 16 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 16 PlayStation Oyunu

Metin2 TR'ye Özel Ban Affı Başladı: Nasıl Başvurulur?

Metin2 TR'ye Özel Ban Affı Başladı: Nasıl Başvurulur?

Türk Oyunculara Müjde: GOG'a TL Desteği Geldi!

Türk Oyunculara Müjde: GOG'a TL Desteği Geldi!

[Haziran 2026] Toplam Fiyatı 7 Bin TL'yi Aşan 15 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

[Haziran 2026] Toplam Fiyatı 7 Bin TL'yi Aşan 15 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Netflix Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Haziran 2026 Honda Fiyat Listesi Açıklandı: HR-V’de 150 Bin TL İndirim!

Haziran 2026 Honda Fiyat Listesi Açıklandı: HR-V’de 150 Bin TL İndirim!

Haziran 2026 KGM (SsangYong) Fiyat Listesi Açıklandı: Her Boyutta SUV Var

Haziran 2026 KGM (SsangYong) Fiyat Listesi Açıklandı: Her Boyutta SUV Var

Haziran 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Elroq’ta 850 Bin TL İndirim Var!

Haziran 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Elroq’ta 850 Bin TL İndirim Var!

Haziran 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı

Haziran 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı

Haziran 2026 CUPRA Fiyat Listesi Açıklandı: Formentor Supreme'de 350 Bin TL İndirim

Haziran 2026 CUPRA Fiyat Listesi Açıklandı: Formentor Supreme'de 350 Bin TL İndirim

Mercedes-Benz Haziran 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 38 Milyon TL'ye Mercedes?

Mercedes-Benz Haziran 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: 38 Milyon TL'ye Mercedes?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com