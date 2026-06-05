Netflix, oyun sektöründeki en büyük hamlesini yaparak Dünya Kupası heyecanını doğrudan televizyon ekranlarımıza taşıyor.

Netflix, "FIFA World Cup Launch Edition" adını verdiği yeni futbol simülasyon oyununu 11 Haziran'da oyunseverlerin beğenisine sunacağını resmi olarak duyurdu.

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Proje, ünlü "007 First Light" oyununun arkasındaki geliştirici Delphi Interactive ve Netflix Games ortaklığında, doğrudan FIFA iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Oyunun en dikkat çekici yönü ise karmaşık oyun sistemlerinden uzak, tamamen kullanıcı dostu bir yapıda tasarlanmış olması. Televizyonunuzda Netflix uygulamasını açıp ekrandaki QR kodu telefonunuzla tarattığınız anda, akıllı telefonunuz bir oyun kumandasına dönüşüyor ve doğrudan sahaya adım atabiliyorsunuz.

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Nasıl bir oyun bizleri bekliyor?

FIFA'nın oyun yayıncısı dev şirket EA ile uzun yıllar süren ve artık sona ermiş olan ortaklığındaki geleneksel "FIFA" oyunlarıyla kıyaslandığında, bu yeni yapımın çok daha başlangıç seviyesi ve erişilebilir olduğu aşikâr. Üstelik Netflix’in diğer tüm oyunlarında olduğu gibi bu oyunda da abonelerden ekstra hiçbir ücret talep edilmeyecek. Oyun içerisinde herhangi bir mikro ödeme (uygulama içi satın alım) veya reklam da yer almıyor.

Oyuncular, oyunu oynama sıklıklarına ve günlük görevleri tamamlama durumlarına göre oyun içi para kazanabilecekler. Kazanılan bu dijital paralar ise takım üyelerinin istatistiklerini ve yeteneklerini artırmak, yani oyuncuları güçlendirmek için harcanacak.

Gerçek turnuva ile eş zamanlı güncellenecek

Oyunun çıkış tarihi, gerçek hayattaki FIFA Dünya Kupası'nın başlama günü olan 11 Haziran ile tamamen senkronize edilmiş durumda. Kullanıcılar turnuvada yer alan 48 takımın tamamını seçebilecek, 16 gerçek dünya stadyumunda mücadele edebilecek ve kupada boy gösteren tam 1.248 gerçek oyuncunun kontrolünü eline alabilecek.

Netflix’in Variety’ye aktardığı bilgilere göre oyun turnuva boyunca her gün dinamik olarak güncellenecek. Gerçek sahada alınan maç sonuçları ve yaşanan turnuva olayları, oyuna anında yeni görevler, mücadeleler ve özellikler olarak yansıtılacak. Dünya Kupası bittikten sonra da oyunun köşesine çekilmeyeceğini belirten Netflix, yapımın zaman içinde evrilmeye devam edeceğini ve önümüzdeki yıl düzenlenecek olan Kadınlar Dünya Kupası'na yönelik eklemelerin de şimdiden planlandığını söyledi.