Nörobilim & nöromühendislik alanlarına ilgili öğrencileri profesyoneller ile bir araya getirecek olan NeuroTalk, 19 Mart'ta online olarak gerçekleşecek.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyomühendislik Öğrenci Topluluğu tarafından BESCO NEUROTECH projesi altında düzenlenen NeuroTalk, nörobilim ve nöromühendislik alanlarına ilgili öğrenciler için keyifli bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Nörobilim, nöromühendislik ve nöroteknoloji alanlarında en güncel gelişmeleri ve yenilikleri öğrenciler ile buluşturmak ve alanında uzman bilim insanları ile öğrencileri bir araya getirmek için hayata geçirilen bir proje olan BESCO NEUROTECH çatısı altında gerçekleşecek olan bu etkinlik, 19 Mart tarihinde YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Etkinlikte iki değerli bilim insanı öğrenciler ile buluşacak

Nörobilim ve nöromühendislik alanlarında çalışan Doç. Dr. Güneş Özhan ve Prof. Dr. Şermin Genç, etkinliğe konuk olarak öğrenciler ile bir araya gelecek; kendi alanlarından en güncel bilgileri ve önemli gelişmeleri paylaşacak.

Siz de etkinlik hakkında daha fazla bilgi ve iletişim için buraya tıklayarak etkinliğin web sitesini ziyaret edebilir; buraya tıklayarak Instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz.