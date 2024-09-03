Kamboçya’da 2002 yılından beri su tabancası taşımak, satmak, kullanmak yasak. Peki neden bir su tabancasına gerçek tabancaymış gibi davranılıyor?

2002 senesinde Kamboçya hükûmeti, özellikle Su Festivali (Bon Om Touk) gibi büyük kutlamalar sırasında su tabancalarını yasaklamıştı.

Su tabancası kullanmak, satmak, taşımak; yasa dışı kabul ediliyor ve yasağı çiğneyenlere para cezası uygulanıp su tabancaları ellerinden alınıyor. Bahsedilen şey su tabancası olduğu için dışarıdan biraz komik duran bu durumun sebebine gelin bir göz atalım.

Kamboçya’daki Su Festivali, yasağın fitilini ateşledi.

Her sene on binlerce kişinin katıldığı Kamboçya’daki Su Festivali, Mekong ve Tonle Sap nehirlerinin birleşim yerinde düzenleniyor ve suyun akış yönünün değişmesi kutlanıyor.

Festival sırasında insanlar hem eğlenmek hem de serinlemek için su tabancalarını kullanıyordu. Yasak da 2002 yılında Phnom Penh’te (Kamboçya’nın başkenti) yapılan Su kutlamalar sırasında su tabancası kaynaklı yaşanan güvenlik problemleri yüzünden getirildi.

Güvenlik endişeleri başlayınca hükûmet su tabancasını yasakladı.

Festivalde su tabancalarının kullanımı, eğlencenin dozunun kaçıp tehlikeye yol açma seviyesine geldi. Hatta kavgalar ve yaralanmalar da ortaya çıktı. Turistler yaralanmaya başlayınca hükûmet, yasak için adım attı.

Artık Kamboçya’da su tabancasını taşımak, kullanmak ya da satmak yasa dışı ve ihlal eden kişiler para cezasına çarptırılıp su tabancalarına el kullanılıyor. Özellikle kutlamaların olduğu günlerde insanlar özenle denetleniyor. Özetle kamu güvenliğini sağlamak amacıyla yasak da diyebiliriz.

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