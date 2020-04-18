Muhtemelen dünya üzerinde hiç kimsenin hayalini kurmadığı düğünler artık New York’ta mümkün. Koronavirüs’ten ağır etkilenen şehirde artık uzaktan bağlantı ile evlenmek mümkün olacak.

Koronavirüs salgını dünyanın dört bir yanında etkisini hissettiriyor. Salgının merkezlerinden biri de ABD’nin New York şehri oldu. Eyalette ölüm vakalarının sayısı oldukça arttı. İnsanların sokağa çıkmaması için alınan önlemler de artttırıldı.

New York Valisi Andrew Cuomo’nun yardımcısı olan Melissa DeRosa, bugün yaptığı açıklama ile şehirde yaşayan kişilerin internet üzerinden uzaktan evlenebileceklerini açıkladı. Böylece sosyal mesafe korunmuş olacak.

Zoom’da düğün yapmak

DeRosa, yaptığı açıklamada kişilerin evlilik lisanslarını uzaktan alabileceklerini, ayrıca görevlilerin de uzaktan çalışabileceklerini duyurdu. Böylece insanlar isterlerse bu bu hizmeti kullanabilecek.

Vali Cuomo da konuyla ilgili konuşurken belli bir uygulamanın da ismini kullanmayı tercih etti. “Artık iş evliliğe geldiğinde kullanılabilecek bir bahane kalmadığını” söyleyen vali, “Zoom’da yapabilirsiniz. Olay evet-hayır” ifadesini kullandı.

Ülkemizde de nikah işlemlerine dışarıdan katılımcı alınmıyor. Bazı belediyeler, kişilerin isteğe bağlı olarak nikah anını izleyebilmesini sağlıyor. Onun dışında uzaktan yapılan bir düğün işlemi bulunmuyor.

Gelinin dayısı bir çeyrek göndermiş…

Koronavirüs pandemisi dünyanın dört bir yanını etkilemiş durumda. İlk alınan önlemler arasında da nikah işlemlerinin askıya alınması, düğün ve eğlencelerin yasaklanması yer alıyordu.

Böyle bir uygulama ülkemizde gerçekleştirilirse sonuçlarının nasıl oalcağını kestirmek ise biraz güç. Muhtemelen yaz sonunda büyün salonlar dolu olacak ve ülkemizde düğünler o döneme sıkıştırılacak. Yine de sanal ortamda gerçekeleşecek düğünlerde insanımızın geliştireceği yaratıcı aktiviteleri merak etmeden duramıyoruz.

Siz olsanız böyle bir uygulamayı kullanmak ister miydiniz? Nikah işleminizi evden yapmayı tercih eder miydiniz?