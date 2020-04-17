ABD’li teknoloji devi Google’ın video konferans platformu Google Meet, bundan sonra işletme ve eğitim kullanıcıları için doğrudan Gmail üzerinden erişilebilir olacak. Meet ayrıca aynı anda 16 katılımcıyı gösteren galeri benzeri yeni bir düzene kavuşacak.

Google Meet, koronavirüs nedeniyle son dönemin en popüler uygulamalarından biri haline gelen Zoom'a uygun bir alternatif olmak için önümüzdeki birkaç hafta içinde büyük değişiklikler geçirecek. Google, Gmail’deki işletme ve eğitim kullanıcılarının görüntülü konferans aracıyla doğrudan görüşme yapabileceklerini duyurdu.

Google başkan yardımcısı Javier Soltero, Reuters'e verdiği demeçte, Meet'in Gmail entegrasyonunun, video konferans talebindeki artış nedeniyle planlanandan önce başlatılacağını ifade etti.

Gmail'e video konferans uygulaması Google Meet entergrasyonu geliyor

Yalnızca okullar, işletmeler ve hükümetler tarafından kullanılabilen ve tüketici odaklı Hangouts aracından farklı olan Meet, ocak ayından bu yana günlük kullanıcı sayısı bakımından diğer tüm Google hizmetlerinden daha hızlı büyüdü.

Google, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan milyonlarca kurumun Meet'e güvendiğini söylüyor. ABD’li teknoloji devi Alphabet çatısı altında faaliyet gösteren firma, geçtiğimiz gün, masaüstü ve mobil platformlarda kullanılabilen Meet'in günlük kullanıcı sayısını 2 milyon artırdığını açıklamıştı.

Google Meet, en fazla 16 katılımcıyı gösteren galeri benzeri yeni bir düzene kavuşacak

Google, bir diğer konferans uygulaması Zoom’a rakip olarak konumlandırdığı Meet'in loş ışıkta video kalitesini ve arka plan gürültüsünü filtreleme yeteneğini artıracak. Ayrıca, önümüzdeki haftalarda eklenecek başka bir özellik, kullanıcıların bir arama sırasında Chrome tarayıcılarında belirli bir sekmeyi açmasına izin verecek.

150 ülkede 100 milyondan fazla eğitimci kullanıcısı bulunan Meet, tüm bu özelliklerin yanı sıra bir kerede en fazla 16 katılımcıyı gösterebilen galeri benzeri yeni bir düzene kavuşacak. Halihazırda Zoom’da olan bu özelliğin Meet’te de kullanılabilmesini sağlayan bir Google Chrome uzantısı zaten bulunuyor ancak yeni sürüm, bu özelliği dahili olarak sunacak.

Zoom, son dönemde koronavirüs salgınının yol açtığı karantina tedbirleri nedeniyle müthiş bir popülerlik kazansa da, ABD'deki çeşitli okullar da dahil olmak üzere bazı kurumlarda yasaklanmasına neden olan çeşitli gizlilik sorunlarına sahip. Meet, hem yeni çehresi hem de premium özelliklerini 30 Eylül'e kadar ücretsiz sunduğu için Zoom'a çok daha iyi bir alternatif olabilir.