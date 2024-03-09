Bir dönemin en popüler çocuk kanallarından biri olan Nickelodeon’da yayımlanan efsanevi çizgi filmleri bir araya getirdik. Konularını kısaca ele aldığımız serileri hatırlayınca çocukluğunuza gideceksiniz!

Yaşınız kaç olursa olsun, Nickelodeon’da yayımlanmış herhangi bir çizgi filme daha önce mutlaka denk gelmişsinizdir. En basitinden, her yerde maskot olan Sünger Bob Kare Şort’u kim bilmez ki! Yalnızca Sünger Bob da değil, platformda yer alan birçok çizgi film, hafızamızda yer ediyor.

Biz de içeriğimizde Nickelodeon’da yayımlanmış, birbirinden eğlenceli 12 çizgi film ve animasyon filmini derledik. İçeriği okuduktan sonra içlerinden birini izlemeye koşabilirsiniz! Hazırsanız Nickelodeon’da yayımlanmış popüler çizgi filmlere ve animasyonlara bir göz atalım!

Nickelodeon üzerinde yayımlanmış popüler çizgi film ve animasyonlar:

En uzun soluklu çizgi filmlerden biriydi: Sünger Bob Kare Şort (SpongeBob SquarePants)

Vizyon Tarihi: 1999

1999 IMDb Puanı: 8.2

Diziye ismini veren neşeli, kibar, pozitif Sünger Bob; arkadaşları ile "Bikini Kasabası" isimli su altı şehrinde gündelik bir hayat yaşarken aynı zamanda başlarından ilginç olaylar geçiyordu.

Patrick ile dostlukları ve aralarında geçen diyaloglar, çizgi filmin en eğlenceli kısımlarından biriydi. “Sünger Bob Kare Şort”, hiç şüphesiz en popüler çocuk çizgi filmlerindeni olmayı başardı ve 14 sezon boyunca devam etti.

Çizgi filmden de öte interaktif bir oyun gibiydi: Kâşif Dora (Dora the Explorer)

Vizyon Tarihi: 2000

2000 IMDb Puanı: 4.3

Özellikle anaokul çocuklarının en sevdiği çizgi filmlerinden biri olan “Kâşif Dora", eğlenceli olmasının yanı sıra eğiticiydi. Baş kahraman Dora, maymun arkadaşı Boots ile insanlara yardım etmek için yollara çıkıyordu ve bölümlerde interaktif bir şekilde size sorular soruyordu! İzlediyseniz “Arakçı ayıp sana, arakçı ayıp sana!” sözleri kulağınızda yankılanmaya başlamıştır bile.

İlginç icatlar yapan zeki bir çocuğu hatırladınız mı?: Jimmy Nötron (The Adventures of Jimmy Neutron, Boy Genius)

Vizyon Tarihi: 2002

2002 IMDb Puanı: 6.7

Nickelodeon’da yayımlanan ikonik dizilerden bir diğeri “Jimmy Nötron”’du. Zeki fakat pek de popüler olamayan Jimmy, sınavlarında çok başarılı bir çocuktu. Ayrıca inanılmaz icatlar yapıyordu. Avanak arkadaşı Sheen ve Carl adlı obur dostu hep yanındaydı.

Dünyayı bebeklerin gözünden görmeyi sağlamıştı: Rugrats

Vizyon Tarihi: 1991

1991 IMDb Puanı: 7.4

“Rugrats”, çocuklar arasındaki maceraları ve dünyayı algılamalarını konu alan bir çizgi filmdi. Tommy Pickles adında bir bebek ve onun bebek arkadaşları Chuckie, Phil, Lil, ve Angelica'nın etrafında dönüyordu.

Bebekler, dünyayı kendi bakış açılarından gözlemleyerek ilginç ve komik maceralara atılıyordu. Sonrasında “All Grown Up” adı altında karakterlerin büyümüş hâllerinin olduğu bir devam dizisi de çıktı.

Bir şehir hayatı hiç bu kadar eğlenceli anlatılamamıştı: Hey Arnold!

Vizyon Tarihi: 1996

1996 IMDb Puanı: 7.6

Nickelodeon’da yayımlanan efsanevi çizgi dizilerden “Hey Arnold!” ana karakter Arnold başta olmak üzere birçok farklı karakterin yaşadığı şehir hayatını ve maceralarını anlatıyordu.

Çatı katında yaşayan Arnold; iyimser, yardımsever ve cesur olmasıyla ön plana çıkıyordu. Şehirde yaşadıkları olaylar ise diziye sürükleyicilik hatıyordu.

Macera dolu olaylar, ders niteliğindeydi: Kunduz Kardeşler (Angry Beavers)

Vizyon Tarihi: 1997

1997 IMDb Puanı: 7.2

Linny isimli bir hamster, Ming-Ming adlı bir ördek ve Tuck adlı bir kaplumbağadan oluşan üç küçük hayvanın maceralarını ele alan dizide; farklı hayvanları kurtarmak amacıyla bir araya geliyorlardı.

Çeşitli maceralara atılarak bir şeylerin üstesinden gelmeye çalışan hayvanları izliyorduk. Dizide verilen temel mesaj ise sorumluluk, yardımlaşma ve takım çalışmasını vurgulamaktı. Çok da iyi yapıyorlardı bunu!

Yediden yetmişe herkesi etkisi altına alan bir seriydi: Avatar Son Hava Bükücü (Avatar The Last Airbender)

Vizyon Tarihi: 2005

2005 IMDb Puanı: 9.3

Hava, su, toprak, ateş olmak üzere dört temel element üzerinde hâkimiyet sağlayabilen Avatar adlı bir çocuğun hikâyesini anlatıyordu. Aang adlı genç bir hava bükücü, Avatar olarak seçilmişti ve dünyayı dengeye sokmakla görevlendirilmişti.

En yakın arkadaşları Appa, Momo, Sokka ve Katara; Avatar’ın maceralarında ona eşlik ediyordu. Hiç şüphesiz yaş fark etmeksizin herkesi büyülemişti bu dizi. Hatta şu anda Netflix’te harika bir mini dizisi var!

Kedi-köpek dalaşının en eğlenceli hâliydi: CatDog

Vizyon Tarihi: 1998

1998 IMDb Puanı: 6.5

Nickelodeon’da yayımlanan eğlenceli çizgi film, “Cat” adlı bir kedi ve “Dog” adlı bir köpeğin birbirine bağlanmış bir şekilde bir arada yaşamasını konu alıyordu.

Cat; zarif, düşünceli ve kibar bir kediyken Dog; enerjik, neşeli ve biraz alık bir köpekti. Bu iki kardeşin farklı kişilikleri ile yaşam şekilleri, komik ve absürt olaylara sebep oluyordu.

Yetişkinlerin de severek izleyebileceği, zekice hazırlanmış bir diziydi: Rocko’nun Modern Yaşamı (Rocko's Modern Life)

Vizyon Tarihi: 1993

1993 IMDb Puanı: 7.9

Aslında bu çizgi dizinin yalnızca çocuklar için olduğunu söylersek haksızlık olur çünkü içinde toplumsal eleştiriler ve mizahi göndermeler barındırarak yetişkinlere de hitap ediyordu. Özellikle 90’ların çocuk ve gençlik kültürüne dair çeşitli referanslar içeriyordu.

Rocko adlı vahşi bir kango üzerine odaklanan dizide karakter, kurgusal bir kasabada, insan özelliklerine sahip bir topluluk içinde yaşıyordu. Başından geçen çeşitli absürt olaylar; dizinin ana temasını oluşturuyordu.

Kara mizahın ve absürt karakterlerin barındığı, tartışmalara konu olan bir diziydi: Ren ve Stimpy (The Ren & Stimpy Show)

Vizyon Tarihi: 1991

1991 IMDb Puanı: 7.1

Ren Höek adlı sinirli bir Chiguahua köpeğin ve Stimpy isimli aptal bir kedinin başlıca karakterleri oluşturduğu dizi, genellikle bu iki karakterin başından geçen ilginç olayları anlatıyordu.

Kara mizahı ve absürt karakterleri içeren dizi; az önce bahsettiğimiz "Rocko’nun Modern Yaşamı" gibi çocuk programının sınırlarını zorluyordu. Bazen rahatsız edici ve grotesk sahneleri bile vardı! Hatta içerdiği espriler ve teması sebebiyle çocuklar için uygun olmadığına dair tartışmalar çıkmıştı.

Korku ve mizahı buluşturabilen bir dizi düşünün: Gerçek Canavarlar (Aaahh!!! Real Monsters)

Vizyon Tarihi: 1994

1994 IMDb Puanı: 7.2

Nickelodeon’ın popüler çizgi filmlerinden “Gerçek Canavarlar”, Monster Üniversitesinde eğitim gören; Ickis, Oblina ve Krumm adlı canavarların korku yaymaya çalışmalarını konu alıyordu.

Bu genç canavarlar, gerçek dünyaya girerek insanlara korku salıyor ve bundan puan kazanmaya çalışıyorlardı. Komik ve beceriksiz davranışları ise diziyi eğlenceli kılıyordu. Korku ve mizahi unsurları bir araya getiren Nickelodeon dizisi, geniş bir izleyici kitlesine hitap etmişti.

Doğa sevgisini aşılatan harika bir animasyon: Thornberry Ailesi (The Wild Thornberrys)

Vizyon Tarihi: 1998

1998 IMDb Puanı: 6.6

Dizinin ana karakteri Eliza Thornberry, bir günah keçisi tarafından ısırıldıktan sonra hayvanlarla konuşma yeteneği kazanıyordu. Eliza'nın bu yeteneği, ailesiyle dünya çapında doğayı keşfettikleri maceralarda büyük bir rol oynuyordu.

Aile, dizi boyunca farklı ülkelerdeki doğal yaşamı belgeleyerek ve vahşi hayvanları koruma çabalarını destekleyerek birçok farklı maceraya atılıyordu. Kısacası çocuklara harika bir şekilde doğa sevgisini aşılıyordu!

Bir dönemler bizi televizyon başına kilitleyen, Nickelodeon’da yayımlanan popüler çizgi filmler ve animasyonlar bu kadardı. Siz hangilerini izlemiştiniz? Yorumlara yazın!

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