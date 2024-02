Scooby Doo, yayımlandığı günden bu yana sadece çocuklar değil yetişkinler tarafından büyük bir sevgiyle karşılaşılan bir çizgi film oldu. Dedektif arkadaşların maceraları, korkutucu ama bir o kadar da eğlenceli hikâyeleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Peki, bu efsanevi Scooby Doo ilginç bilgiler arasında neler var da bu kadar sevildi?

Bizi geçmişe götüren, yüzümüzü gülümseten Scooby Doo’nun yaratılışından, karakterlerin az bilinen özelliklerine ve serinin kültürel etkilerine kadar tüm eğlenceli gerçeklere yakından bakalım.

Açıp bir daha izlemek, çocukluğunuza dönmek isteyeceğiniz Scooby Doo’nun renkli dünyasına “Merhaba!”.

Scooby Doo gerçekleri:

Scooby Doo hakkında diğer ilginç bilgiler:

Çizgi filmlerdeki şiddete karşı olarak yaratıldı.

Amerikan televizyon tarihinin en ikonik çizgi filmlerinden biri olarak kabul edilen Scooby Doo’nun ortaya çıkış hikâyesi herkes tarafından bilinen bir detay değil. 1969 yılında Hanna-Barbera tarafından yaratılan Scooby Doo, orijinal adı "Scooby-Doo, Where Are You!" olan serisiyle ilk defa izleyici karşısına çıktı.

Scooby Doo'nun yaratılışı aslında çocuklara yönelik daha az korkutucu alternatif arayışın bir sonucu. 1960'ların sonlarında, çizgi filmlerdeki şiddetin, çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dair endişeler artmıştı ve bu durum, yaratıcıları farklı bir konsept geliştirmeye itti.

Her zaman mantıklı bir açıklama vardı.

Yaratıcı ekip, bir grup genç ve onların konuşan köpeği etrafında dönen bir gizem çözme hikâyesi üzerinde çalışmaya başladı. Scooby Doo ve arkadaşlarının maceraları, genellikle doğaüstü görünümlü canavarlar ve hayaletlerle karşılaşsalar da hikâyeler her zaman mantıklı bir açıklamayla sonuçlandı. Bu da aslında çocuklara, korkularıyla yüzleşme ve onları mantık yoluyla aşma fırsatı vermiş oldu.

Scooby Doo’nun adı bir şarkıdan geliyor.

Scooby Doo'nun adı ve karakterinin ilginç bir geçmişi var. Scooby Doo'nun adı, bir Frank Sinatra şarkısı olan "Strangers in the Night"ın bir bölümünden esinlenilmiş. Şarkının bir yerinde Sinatra "dooby-doo" diye mırıldanıyor ve karaktere ismini veren esin kaynağı oluyor.

Scooby Doo'nun tasarımı, birkaç farklı köpek ırkının özelliklerini birleştirerek oluşturuldu.

En başında Büyük Dane olarak çizilen Scooby Doo, daha sonrasında bir çoban köpeğine dönüştürüldü. Ancak bu da olmadı çünkü yapımcılar onun Archie’deki Red’e benzediğini söylediler ve yine Danua’ya dönüldü.

Onun gerçek hayattaki Büyük Dane’ye benzememesinin altında ise tasarımcının yaratıcılığını kullanması yatıyor. Amerikalı sanatçı Iwai Takamoto, Scooby Doo’yu normal köpeklerden karikatürize ederek ortaya çıkardı.

İlk konsepti, "Mystery Five" ya da "Who's Scared?" olarak adlandırılmıştı.

Bu ilk konsept, bir rock grubu ve onların köpekleri etrafında dönüyordu. Zamanla konsept değişti ve son hâliyle "Scooby-Doo, Where Are You!" olarak tanındı.

Her seride kendini geliştiren bir çizgi filmdi.

Serinin evrimi de dikkate değer oldu. Başlangıçta sadece "Scooby-Doo, Where Are You!" ile sınırlı olan Scooby Doo evreni, zamanla sayısız yeni seri, uzun metrajlı film ve çeşitli yan ürünlerle genişledi.

Her yeni seride, karakterlerin kişilikleri daha da geliştirildi ve yeni karakterler tanıtıldı. Sadece Scooby Doo ve Shaggy'nin korkaklıkla cesaret arasındaki sevimli dengesi, serinin tüm versiyonlarında korunmuş bir tema oldu.

Scooby Doo, orijinal ismi değil.

En iyi arkadaşı Shaggy ile genellikle yiyecek peşinde koşan Scooby Doo’nun tam adı “Scoobert Doo”. Kendisi birçok dilde basit ifadeleri anlayıp konuşabiliyordu ve böylelikle sadece bir hayvandan çok daha fazlası yaptığını gösteriyordu.

Shaggy’nin de başka bir adı vardı.

Shaggy'nin tam adı "Norville Rogers" ve karakterin rahat tavırları ve açık saçıklığı, 60'ların gençlik kültürünün bir yansıması olarak tasarlanmıştı.

Shaggy, seslendirme sanatçısı sayesinde vegan oldu.

Radyo sunucusu olan Casey Kasem, çizgi filmin yayımlandığı günden itibaren yaklaşık 30 yıl boyunca Shaggy’i seslendiren kişiydi. Burger King reklamında kendisinden Shaggy’i seslendirilmesi istendi ancak kendisi bunu reddetti çünkü o bir vegandı. Hayvan hakları savunucusu olup bu konuda ilerlemeler kaydetmesi sebebiyle de işi bırakmıştı.

2002’de ise dizi yapımcıları Kasem’in talebini kabul etti ve Shaggy vegan oldu.

Velma'nın gözlükleri sonradan ortaya çıktı.

Velma'nın gözlüklerini kaybetme alışkanlığı, karakterin en ikonik özelliklerinden biri hâline gelmişti ama bu özellik tamamen tesadüfen ortaya çıktı. Yaratıcılar, Velma'nın zekâsını vurgulamak için ona gözlük vermişlerdi. Gözlüklerini kaybettiğinde de zekâsını kullanarak bulması, karakterin daha da sevilmesini sağladı.

Velma demişken onun hakkında çıkan “lezbiyen” söylemine de açıklık getirelim. Herkes tarafından öyle algılansa da Velma lezbiyen değildi. Bunu kırmak için de yapımcılar eşleştirmeler yapmaya çalıştılar.

Gizem Makinesi’ni ilk bulan Fred’ti.

Herkes Shaggy olarak bilse de grup için özelleştirilmiş 1968 Chevrolet Sportvan’ı bulan Fred olmuştu.

Birçok başarıya imza attı ve Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girdi.

TV Guide’ın Ağustos 2002’deki sayısında Tüm Zamanların En İyi 50 Çizgi Film Karakteri listesinde Scooby Doo, 20. sırada yer aldı. Animal Planet’in En İyi 50 Hayvanı listesinde 13. sırada kendine yer buldu.

2004-2005 arasında üretilmiş herhangi bir animasyon TV dizisinin en fazla bölümüne sahip olarak ise Scooby Doo, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girdi ve 2006 yılındaki baskıda yayımlandı.

Dünya çapında bir fenomene dönüştü.

Scooby Doo, dünya çapında tanınır ve sevilir bir marka hâline gelmişti. Çizgi film, 100'den fazla ülkede yayımlanmış ve çok sayıda dilde dublaj yapılarak farklı kültürlere hitap etmişti.

Scooby Doo ürünleri, oyuncaklardan kıyafetlere, video oyunlarından çocuk kitaplarına kadar geniş bir yelpazede hayranlarıyla buluştu. Bu geniş erişim de Scooby Doo'nun sadece bir Amerikan ikonu olmadığını, aynı zamanda global bir fenomen olduğunu gösteriyor.

Scooby Doo’nun bir müzesi var.

Kaliforniya Warnes Bros. Studio Tour Hollywood’ta “Scooby Doo Müzesi” bulunuyor. Eğer giderseniz interaktif sergiler ile Scooby Doo’nun tarihini keşfedebilir, keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.

Scooby Doo hakkında diğer ilginç bilgiler:

Shaggy ve Scooby Doo her dizide görünen her iki karakterdi.

Frank Welker, “Scooby Doo Adında Bir Yavru Köpek” hariç tüm film ve dizilerde Fred’i seslendirdi.

Scooby sonsuza kadar 7 yaşındaydı.

Animasyon dizisi olarak ABD’deki en uzun soluklu cumartesi sabahı gösterisiydi.

Yarım asırdır süre gelen Scooby Doo ve maceraları, çizgi filmin ötesinde âdeta bir kültürel simge hâline geldi. Sevilen karakterleri ve eğlenceli mizahı ile nesiller boyu izleyicileri de büyülemeye devam edecek gibi görünüyor. Zamansız bir klasik olan Scooby Doo denilince sizin aklınıza neler geliyor?

