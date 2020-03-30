Super Mario Oynamak Yaşlılarda Beyni Geliştiriyor

Yaşları 55 ila 75 arasında değişen 33 katılımcıyla yapılan bir araştırmada, Super Mario 64 oynayan yaşlılarda beynin yürütücü işlevlerinin geliştiği görüldü. Araştırmanın, yaşlanan nüfusun bilişsel becerilerinin korunması açısından önemli olabileceği düşünülüyor.

Yaşam süresi beklentileri arttıkça ve insanlar daha uzun süre yaşadıkça, yaşlı nüfusu tüm ülkelerde artma eğilimi gösteriyor. Yaşlı nüfusu arttıkça akli ve bilişsel becerilerinde kayıp olan insan sayısı da artmaya başlıyor. Bu nedenle bilim insanları, yaşlı nüfusun yaşlılığını daha sağlıklı geçirebilmesine yardımcı olmak için çok sayıda yeni araştırma yürütüyorlar.

Experimental Brain Research'te yayınlanan yeni bir araştırma tam da bunu hedefliyor. Araştırmada, 3 boyutlu platform oyunları oynamanın yaşlı yetişkinlerdeki beynin yönetici işlevlerini nasıl geliştirebildiği inceleniyor. Yönetici işlevler, amaca ulaşma hedefli davranışları düzenleyen bilişsel işlemlerden oluşuyor. Bunlar arasında dikkat kontrolü, bilme yetisinin kısıtlanması, çalışma belleği gibi işlemler yer alıyor.

Super Mario oynamak yönetici işlevleri geliştiriyor olabilir

Tüm bu işlemler bir arada kullanıldığı zaman akıl yürütme ve problem çözme gibi daha üst düzey bilişsel fonksiyonlar sağlanıyor. İnsan yaşlandıkça, bu kabiliyetleri azalmaya başlıyor ve buna, beynin ilgili bölgelerindeki gri maddenin azalması eşlik ediyor.

Yapılan araştırmada, bilim insanları 3 boyutlu video oyunlarını oynamanın, seğirmeye karşı bir görev üzerindeki etkisini test ettiler. Bu görev, katılımcıların bir uyarıcıyı tamamen görmezden gelme (refleksif seğirmenin engellenmesi) ve ters yönde bir seğirme ya da ani göz hareketi yapma yeteneklerini test ediyor. Düşük performansın azalan yönetici işlevlerle ilgili olduğu biliniyor ve dikkat toplamadaki anahtar süreçlerden biri olan engelleyici kontroldeki kayba işaret ediyor.

Super Mario 64 gibi oyunlarda oyuncuların özel bir görevi yerine getirmek için (düşmanlardan sakınmak için jetonları görmezden gelmek gibi) oyuncuların dikkatlerinin dağılmasını engellemelerinin gerektiğini kaydeden araştırmacılar, seğirme karşıtı test skorlarındaki ve frontal göz alanlarında (FEF) gri maddenin artışıyla ilişkili olacağı hipotezini kurdular. FEF, beynin gözlerimizin hareketlerini yönetilmesinden sorumlu bölgesi olarak da biliniyor.

Yaşları 55 ila 75 arasında değişen 33 katılımcı üç gruba ayrıldı. İlk grup Super Mario 65 ile eğitilirken ikinci grup piyano eğitimi aldı. Üçüncü grubaysa hiçbir şey verilmedi. Test sonuçlarına bakıldığında, ilk gruptaki katılımcılarda refleksif seğirmelerin engellenmesinde kayda değer iyileşmelerin ve tahminleri doğrulayan şekilde sağ FEF'te artış olduğu görüldü.

Çalışmanın sonuçları, 3 boyutlu platform oyunlarıyla yapılan eğitimlerin frontal engelleyici işlemlerin gelişiminde rol oynayabileceğini gösteriyor. Ancak çalışmanın kısıtlarından bir tanesi ve gerçek hayatta uygulanmasının önündeki engellerde biri olarak video oyun grubunun çok sayıda erken bırakma (drop-out) deneyimlemiş olması. Araştırmacılar bunu oyunun zorluğuna bağlıyor.