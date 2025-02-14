Nintendo Switch 2'nin daha çıkmasına oldukça bir süre olmasına rağmen konsolun karaborsaya düştüğü iddia ediliyor.

Nintendo'nun merakla beklenen yeni konsolu Nintendo Switch 2, resmî duyurusu bile yapılmadan Çin'de karaborsada rekor fiyatlarla satılmaya başladı. İddialara göre cihaza dair ilk üniteler, yaklaşık 40.000 dolara alıcı buluyor.

Reddit'te Nintendo Switch 2 başlığı altında paylaşılan bir gönderiye göre geçen yıl cihazın CAD modelini internete sızdıran ve yeni tasarımı hakkında ilk net bilgileri sağlayan Xiahongshu forum kullanıcısı, bir karaborsa satıcısıyla yaptığı konuşmanın ekran görüntüsünü paylaştı.

Konuşmaya göre karaborsa satıcısı konsolun dock ve Joy-Con kontrol cihazlarıyla birlikte fiyatını 290.000 RMB, yani yaklaşık 39.780 dolar olarak belirledi.

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Peki bu astronomik fiyatı kimler ödüyor?

İddiaya göre bu üniteler çoğunlukla aksesuar üreticilerine satılıyor. Üreticiler, konsol piyasaya sürülmeden önce gerçek bir cihaz üzerinde testler yaparak yeni aksesuarlarını hazırlama fırsatı yakalıyor. Böylece, yüksek bedeli iş yatırımı olarak gören bazı firmalar bu ödemeyi yapmaktan çekinmiyor.

Elbette ekran görüntüsü paylaşılan karaborsa satıcısının gerçekten bir Nintendo Switch 2'ye sahip olup olmadığı doğrulanmış değil. Zaman zaman dolandırıcıların da bu tarz yöntemlere başvurduğu bilinen bir gerçek.