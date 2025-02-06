Nintendo, Switch 2'nin tam tanıtımının ne zaman yapılacağını açıkladı. 2 Nisan'da, cihazın tüm detaylarını öğreneceğimiz bir etkinlik gerçekleştirilecek.

Nintendo, geçtiğimiz ayın ortasında uzun yıllardır beklenen yeni konsolu Switch 2’yi resmen duyurmuştu. Ancak sadece cihazı içeren bir fragman paylaşılmıştı. Detaylarının ise ilerleyen zamanlarda açıklanacağı belirtilmişti.

Şimdi ise şirketten Nintendo Switch 2’nin ne zaman tam olarak tanıtılacağına dair açıklama geldi. Şirket, Nintendo Direct etkinliğini duyurdu.

Switch 2’nin tüm detayları, 2 Nisan’da açıklanacak

Şirket, söylentileri doğru çıkararak 2 Nisan günü bir Nintendo Direct etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Bu etkinlikte de Switch 2’nin resmî tanıtımının gerçekleşeceği aktarıldı. Cihazın satışa çıkış tarihini, özelliklerini ve fiyatını bu etkinlikte öğreneceğiz.

Switch 2, orijinal Switch’ten 8 yıl sonra geliyor. Sızıntılara göre cihazın 8 inçlik daha büyük bir ekranı var. 1080p çözünürlük ve LCD ekrana sahip olacağı da bilgiler arasında. OLED ekranın, sonradan gelecek bir versiyonla sunulduğunu görebiliriz. Joy-Con’larda da yenilenen bağlantı mekanizması, yeni optik sensör, ikinci USB-C portu gibi yenilikler var. İşlemcisinin ise NVIDIA Tegra olması bekleniyor.