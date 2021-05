Japon otomotiv devi Nissan, şüphesiz dünya otomotiv piyasasında kendine yer edinmiş en önemli markalardan bir tanesi. Bu süreçte S serisinin ve özellikle Nissan 200SX modelinin katkısını göz ardı edemeyiz. Peki, ne oldu da bu oldukça sıradan görünen ve birçok benzeri olan araba bir anda araba tutkunları arasında bir efsaneye dönüştü?

Bazı araba üreticileri logosunu taktığı her arabayı bir efsaneye dönüştürür, bazı markalar ise ürettikleri modeller ile anılarak bir efsaneye dönüşürler. Nissan 200SX de bunlardan bir tanesi. Şüphesiz Nissan, dünya otomotiv piyasasında kendine hatırı sayılır yer edinmiş bir marka. Ancak bir Japon markasının iç pazardan çıkarak dünya çapında tanınır olmasında Nissan 200SX modelinin önemli bir rolü olduğunu söylemek gerekiyor.

Nissan 200SX, o dönem piyasada pek çok benzeri olan Silvia serisi bir model ve öyle çok da öne çıkan özelliği yok, hatta bir kusuru var. Belki başka bir zamanda olsa bu kusur yüzünden piyasadan toplatılacak olan Nissan 200SX modelinin bir efsanye dönüşmesinin nedeni, şaşıracaksınız, Hızlı ve Öfkeli film serisinin başlamasıdır. 1980’lerde başlayan bu yolculuğun 2000’li yıllarda nasıl devam ettiğinin ve bir efsanenin doğmasının hikayesine yakından bakalım.

Her şey Nissan’ın yarış dünyasına girmesi ile başladı:

Aslında Nissan Silvia serisinin geçmişi 1960’lı yıllarda üretilen CSP311 modeline kadar dayanıyor. Ancak gerçek anlamda ilk Silvia adını alan model, S10’dur. S10 modeli 1975 - 1979 yılları arasında üretilmiş ve Japonya iç pazarında oldukça popüler olmuştur. Ancak Nissan, iç pazarla yetinmek istememiştir.

Nissan, 1979 - 1983 yılları arasında S110 modeli ile yarış dünyasına adım atmıştır. Avrupa ve Japonya gibi yerel pazarlarda başarılı olan otomotiv üreticileri, adlarını duyurmak için Dünya Ralli Şampiyonası’na katılmaya çalışırlar. Nissan da böyle yaptı ve S110 modeli ile hiç de fena olmayan başarılar kazandı.

1985 yılına kadar yarışlarda birkaç başarı elde etse Nissan, 1988 yılında son kez katıldığı yarışlardan sonra Silvia serisi ile bu işin olmayacağını anladı. Silvia serisi içinde yer alan S10, S110, S12, S13, S14 ve S15 modellerinin hepsi ön motor, arkadan çekişliydi ve baya baya kayıyorlardı.

E bu araba kayıyor!

1990’lı yılların sonu 2000’li yılların başında, dünya çapında pek otomotiv firması ucuz ve eğlenceli olarak tanımlanan spor coupe model arabalar yaptılar. Mazda, Toyota, Nissan gibi markaların çıkardığı bu arabaların hepsi ön motor, arkadan çekişli modellerdi. Ancak Nissan 200SX, aralarında bir adım öne çıktı çünkü bu araba ile drift atmak bir harikaydı.

Nissan, dünyanın izlediği yarışlarda harika drift yapan bir araba sergileyince haliyle bu durum Japon gençlerin dikkatini çekmişti. Yarışlarda başarı elde edilmese bile Nissan 200SX sokaklarda başarılı olmuş görünüyordu çünkü her köşede bu araba ile drift yapan Japon gençleri ile karşılaşıyordunuz.

2004 yılında Formula Drift etkinliğinin başrolü olmaya başlayan Nissan 200SX ile Indiana Jones filminde bile harika bir drift sahnesine imza atılmıştır. Adını bu şekilde duyurmaya başlayan Nissan 200SX, 2000’li yılların başına denk gelen ve gençliğe yeni bir ruh aşılayan bir dönemin başlaması ile zirveye çıkmıştır.

Hızlı ve Öfkeli vizyona giriyor:

2001 yılında tüm dünya arabalarla fazlasıyla içli dışlı olmaya başladı. Ferrari pilotu Michael Schumacher 4. şampiyonluğunu kazandı, E46, M3, Murcielago gibi arabalar sokaklarda boy göstermeye başladı ve vizyona bir film girdi; The Fast and the Furious, Türkçesi ile Hızlı ve Öfkeli. Tüm bunların aynı yıl içerisinde yaşanması, hız tutukunlarının ulaşabilecekleri şeylere daha çok değer vermelerine yol açtı.

İlk vizyona giren Hızlı ve Öfkeli filminde arabalar modifiye ediliyor, vahşi yarışlar yapılıyor, bol bol drift atılıyordu. Tüm dünya gençleri filmden çıktıktan sonra deli gibi drift atmak için yanıp tutuşuyorlardı ve karşılarında ucuz, harika kayan bir Japon arabası olan Nissan 200SX vardı.

O dönem tüm Japon gençleri Nissan 200SX model arabalarını modifiye ettiler ve sokakların hakkını veren driftlere imza attılar. The Fast and the Furious Tokyo Drift filmine ilham veren olayın tam da bu olduğunu söylemeye bile gerek yok. Şehirli milenyum insanının arabası olması için tasarlanmış Nissan 200SX, böylece gençlerin gözdesi bir efsane haline geldi.

Nissan 200SX'in bu adı almasına neden olan bir hikaye de var:

Dikkatli okuyucular fark etmiştir; Nissan Silvia diyoruz, S serisinden bahsediyoruz, bazen de Nissan 200SX diyoruz, peki neden? Japon ve Avrupalı otomotiv üreticilerinin yaptıkları arabalarda genel olarak böyle bir durum söz konusu. Her model, her pazarda farklı bir isimle anılıyor.

1990’lı yılların sonu 2000’li yılların başında üretilen spor coupe modelleri yalnızca Nissan tarafından değil, diğer araba markaları tarafından da S harfi yanına gelen sayılarla isimlendirildiler. Nissan Silvia serisi farklı yıllardan piyasaya sürülen S10, S110, S12, S13, S14 ve S15 modellerinden oluşur. Burada yaklaşık 50 yıllık bir süreçten bahsediyoruz.

Japon iç pazarında bu isimle oldukça popüler olan arabalar Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Yeni Zelanda ve Avrupa pazarında 200SX olarak piyasaya sürüldüler. Yapım yılına göre de ‘nesil’ olarak kodlandılar. Yani aslında Nissan 200SX dediğimiz zaman 1988 - 2002 yılları arasında üretilen S13, S14 ve S15 modellerinden bahsediyoruz. Bunlar arasında en ünlüsü ise 1999 - 2002 arasında üretilen Nissan S15 modelidir.

Nissan 200SX idealleri temsil ediyor:

Markalar tarihinde bazı şeyler şans işidir. Şans ile birlikte doğan koşullar ise bir marka ya da modeli efsane haline getirebilir. Nissan 200SX de bu durumun en büyük örneği. Şehirli milenyum insanları için üretilen arkadan çekişli spor araba modellerinden oluşan S serisinin en büyük talihsizliği kayması, en büyük şansı ise doğru zamanda kaymasıydı.

Şehir içi kullanımda normal sürücüler için tehlike yaratabilecek olan bu sorun, Hızlı ve Öfkeli filminin vizyona girmesi ile birlikte gerçek sokak tutkusunun yansıması haline geldi. Öyle ki bazı kişiler eğer Nissan 200SX olmasaydı bugün bile devam eden film serisinin bu kadar popüler hale gelip gelmeyeceğinden emin olmadıklarını söylüyorlar.

Milenyum ile başlayan özgürlük havası ve insanların artık klişelerden sıyrılma idealleri, Nissan 200SX modeli ile hayata geçti. Filmde olduğu gibi yüz binlerce dolarlık arabaları haşat edemiyorduk ama en azından, ülkemizde değil, görece ucuz olan böyle bir modeli modifiye ederek gerekirse biraz parçalamak hepimize iyi geldi.

Dünya otomotiv piyasasının önemli markalardan olan Nissan 200SX modelinin nasıl bir efsaneye dönüştüğünü ve bu yolculukta yaşanan ilginç hikayeyi anlattık. Nissan markası şanslıydı ama sürücüler her zaman şanslı olmayabilir, dikkatli sürün.