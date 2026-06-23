Nissan Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

2026 Nissan fiyat listesi ve güncel kampanyalar, Qashqai, Juke, X-Trail ve Townstar modellerinde cazip fırsatlar sunuyor. Nakit indirimleri ve faizsiz kredi seçenekleriyle Nissan modellerine avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

Nissan, 2026 yılında SUV ve hafif ticari araç segmentindeki güçlü modelleri için sunduğu kampanyalarla dikkat çekiyor. Qashqai, Juke, X-Trail ve Townstar gibi modellerde uygulanan nakit indirimleri ve faizsiz kredi seçenekleri, yeni araç sahibi olmak isteyenler için önemli avantajlar sunuyor.

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Bu içerikte Nissan sıfır araç fiyat listesi, güncel indirim kampanyaları ve kredi fırsatlarıyla ilgili en son gelişmeleri bulabilirsiniz. Haziran 2026 itibarıyla birçok Nissan modelinde özel fiyatlar, nakit alım avantajları ve ticari müşterilere yönelik %0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

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Nissan tüm modeller fiyat listesi

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı Juke 2.087.800 TL 1.699.000 TL Qashqai Mild Hybrid 2.720.400 TL 2.249.000 TL Qashqai e-POWER 3.508.200 TL 3.408.200 TL X-Trail Mild Hybrid 5.098.300 TL 4.998.300 TL Yeni Townstar Van 1.314.900 TL - Yeni Townstar Combi EV 2.486.500 TL -

Nissan Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları

Nissan Qashqai Mild Hybrid Platinum ve Platinum Premium Kampanyası

Nissan Qashqai Mild Hybrid Platinum ve Platinum Premium versiyonları, ticari müşterilere özel avantajlı finansman seçenekleriyle sunuluyor. Kampanya kapsamında 600.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli ticari kredi imkânı sağlanırken, yeni bir Nissan Qashqai sahibi olmak isteyen işletmeler için cazip bir ödeme avantajı sunuluyor.

Nissan Qashqai e-POWER N-Design Kampanyası

Nissan Qashqai e-POWER N-Design, bireysel ve ticari müşterilere özel 300.000 TL’ye varan nakit alım indirimiyle dikkat çekiyor. Ayrıca ticari müşteriler için sunulan 600.000 TL tutarında 6 ay vadeli %0 faizli ticari kredi desteği, yeni Qashqai e-POWER sahibi olmak isteyenler için önemli bir avantaj sağlıyor.

Nissan Qashqai e-POWER Skypack, Platinum ve Platinum Premium Kampanyası

Nissan Qashqai e-POWER Skypack, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında bireysel ve ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi sunuluyor. Bununla birlikte ticari müşteriler, 600.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli ticari kredi fırsatından yararlanarak avantajlı ödeme seçenekleriyle araç sahibi olabiliyor.

Nissan Juke Tekna Plus Kampanyası

Sınırlı sayıdaki Nissan Juke Tekna Plus DCT modelleri, 1.875.200 TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor. Kompakt SUV segmentinde dikkat çeken Juke Tekna Plus, avantajlı fiyatıyla yeni araç sahibi olmak isteyenler için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Nissan Juke Redline Edition Kampanyası

Nissan Juke Redline Edition, ticari müşterilere özel sunulan finansman desteğiyle öne çıkıyor. Kampanya kapsamında 1.000.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli %0 faizli ticari kredi imkânı sağlanarak işletmelere avantajlı ödeme seçenekleri sunuluyor.

Nissan Juke Platinum Premium Kampanyası

Nissan Juke Platinum Premium versiyonu, bireysel ve ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimiyle sunuluyor. Ayrıca ticari müşteriler, 500.000 TL tutarında 6 ay vadeli %0 faizli ticari kredi fırsatından yararlanarak yeni Nissan Juke’a daha avantajlı koşullarla sahip olabiliyor.