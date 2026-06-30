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Nissan Kredi Kampanyaları [Haziran 2026]

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Haziran 2026 döneminde Nissan, SUV ve hafif ticari araç modellerinde sunduğu avantajlı kredi kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Bu içerikte Nissan’ın güncel finansman fırsatlarını, kampanya kapsamındaki modelleri ve öne çıkan kredi seçeneklerini bir arada bulabilirsiniz.

Nissan Kredi Kampanyaları [Haziran 2026]
Deniz Şen Deniz Şen /

Yeni araç satın almayı planlayanlar için kredi koşulları ve ödeme seçenekleri, karar sürecinin en önemli parçalarından biri haline geldi. Nissan da Haziran 2026 kampanyaları kapsamında hem bireysel hem de ticari müşterilere yönelik çeşitli finansman avantajları sunuyor. Özellikle Qashqai, Juke ve X-Trail modellerinde yer alan %0 faizli kredi seçenekleri ile nakit alım indirimleri, markanın bu ay öne çıkan kampanyaları arasında yer alıyor.

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Bu rehberde Nissan’ın Haziran 2026 dönemine özel kredi kampanyalarını detaylı şekilde inceleyecek, Qashqai, Juke, X-Trail ve Townstar modelleri için sunulan finansman fırsatlarını ele alacağız. Kampanya kapsamındaki kredi tutarları, vade seçenekleri ve model bazlı avantajlar hakkında güncel bilgilere ulaşarak bütçenize uygun bir satın alma planı oluşturabilirsiniz. Haziran ayında bazı modellerde 12 aya varan %0 faizli kredi ve yüksek tutarlı ticari finansman destekleri sunuluyor.

İçerikten Görseller

Nissan Kredi Kampanyaları [Haziran 2026]
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Nissan Qashqai Mild Hybrid Platinum ve Platinum Premium Kampanyası

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Nissan Qashqai Mild Hybrid Platinum ve Platinum Premium versiyonları, ticari müşterilere özel avantajlı finansman seçenekleriyle sunuluyor. Kampanya kapsamında 600.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli ticari kredi imkânı sağlanırken, yeni bir Nissan Qashqai sahibi olmak isteyen işletmeler için cazip bir ödeme avantajı sunuluyor.

Nissan Qashqai e-POWER N-Design Kampanyası

Nissan Qashqai e-POWER N-Design, bireysel ve ticari müşterilere özel 300.000 TL’ye varan nakit alım indirimiyle dikkat çekiyor. Ayrıca ticari müşteriler için sunulan 600.000 TL tutarında 6 ay vadeli %0 faizli ticari kredi desteği, yeni Qashqai e-POWER sahibi olmak isteyenler için önemli bir avantaj sağlıyor.

Nissan Qashqai e-POWER Skypack, Platinum ve Platinum Premium Kampanyası

Nissan Qashqai e-POWER Skypack, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında bireysel ve ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi sunuluyor. Bununla birlikte ticari müşteriler, 600.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 faizli ticari kredi fırsatından yararlanarak avantajlı ödeme seçenekleriyle araç sahibi olabiliyor.

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