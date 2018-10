Nobel Ödüllü Fizikçi Leon Lederman Hayatını Kaybetti

Amerikalı fizikçi Leon Lederman, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Leon Lederman, kuarklar ve leptonlar üzerine yaptığı araştırmalarla 1982 yılında fizik dalında Wolf Ödülü'ne, Melvin Schwartz ve Jack Steinberger ile birlikte nötrinolar üzerine yaptıkları araştırmalarla ise 1988 yılında "müon nötrino" adı verilen atom altı parçacığın keşfinde oynadığı rolden dolayı Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüş başarılı bir fizikçi.

Geçtiğimiz dönemlerde yaşadığı hastalıklar sebebiyle tedavi masraflarını karşılayabilmek için Nobel Ödülü'nü açık artırmaya koyup 765 bin dolar karşılığında satmasıyla da gündem olan Lederman'ın eşi Carr Lederman, başarılı fizikçinin Idaho eyaletine bağlı Rexburg'da bir bakımevinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fizikçi aynı zamanda 'The God Particle' ve Beyond the God Particle' isimli kitapların da yazarı ve fizik konusundaki katkıları, bilim insanları için oldukça kritik bir noktadaydı.