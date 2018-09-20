Snapdragon 710'lı Nokia 7.1 Plus'ın Tasarımı Ortaya Çıktı

Nokia'nın yeni akıllı telefonu Nokia 7.1 Plus'ın tasarımı sızdırıldı. Sızıntıya göre cihaz çift arka kameraya sahip olacak ve OnePlus 6 benzeri bir çentik ile gelecek.

Nokia, 6.1 Plus modelini kısa süre önce Hindistan’da duyurmuştu. Bugün çevrimiçi ortama düşen yeni bir fotoğraf ise Nokia’nın yeni orta üst seviye akıllı telefonu Nokia 7.1 Plus’ı gösteriyor.

Sızıntı görsele göre Nokia 7.1 Plus, çentikli bir tasarıma sahip olacak. Bu da cihazın kullanıcıya daha fazla aktif ekran alanı sunacağı anlamına geliyor. Fakat ekranın altında bulunan çerçevenin Nokia 6.1 Plus’a göre bir miktar büyük olduğu söylenebilir.

Yine sızıntı görsele göre Nokia 7.1 Plus, Carl ZEISS tarafından geliştirilmiş çift arka kameraya sahip olacak. Çift arka kamera, kullanıcıların portre modu isteğini karşılaması açısından oldukça önemli.

Görselin sunduğu son dikkat çekici detay ise cihazın Android One platformuna katılmış bir şekilde kutudan çıkacak olması. Bu da stok Android arayüzü ile daha yüksek performans sağlayacağını gösteriyor.

Geçtiğimiz dönemde gerçekleşen sızıntılara göre Nokia 7.1 Plus, Qualcomm Snapdragon 710 işlemciye sahip olacak. 5,99 inç Full HD+ ekrana sahip olacak cihazın bellek kapasitesi ise 6GB RAM ve 128GB depolama şeklinde olacak.

Ne yazık ki şu an için cihazın diğer özellikleri hakkında daha detaylı bilgi bulunmuyor. Fakat cihazın büyük ihtimal ile kutudan Android Pie yüklü çıkacağını söyleyebiliriz.