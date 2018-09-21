Nokia 7.1 Plus'ın Üç Boyutlu Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Nokia'nın 4 Ekim'de Londra'da düzenleyeceği etkinlikte tanıtılması beklenen Nokia 7.1 Plus'ın tasarımı tamamen açığa çıktı.

Bu haftanın başlarında Nokia 7.1 Plus'ın birkaç fotoğrafı yayınlanmıştı. Telefonun tasarımı hakkında kısıtlı bilgi sağlayan bu fotoğrafların ardından, cihazın 3 boyutlu render görüntülerini içeren bir video paylaşıldı.

Telefonun çentikli ekranını, cam arka panelini, çift kamera kurulumunu ve parmak izi okuyucusunu net bir şekilde gözler önüne seren render görüntüleri, aynı zamanda cihazın USB Type-C ve 3.5 mm kulaklık girişlerine sahip olacağını da bizlere göstermiş oldu. Birçok üreticinin kulaklık girişinden vazgeçtiği bu dönemde Nokia'nın yaptığı bu tercih kullanıcıları oldukça mutlu edecek.

149.8×71.2×8.0 mm boyutlarına sahip olacak olan Nokia 7.1 Plus, bir önceki model Nokia 7 Plus'tan biraz daha küçük boyutlu olacak. Bunda çentikli tam ekran tasarımının payı büyük. Cihazın ekran boyutunun ise 5.7 ile 5.8 inç arasında olacağı tahmin ediliyor. Nokia'nın 4 Ekim'de düzenleyeceği etkinlikte tanıtılacağı tahmin edilen Nokia 7 Plus'ın fiyatı ve diğer detayları henüz belli değil.